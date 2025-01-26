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Беглец Влад Яма вышел на связь и показался с женой в США - детали

Элина Чигис
26 января 2025, 06:00
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Влад Яма показался вместе с женой.
Влад Яма, Лилиана Яма
Влад Яма с женой - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Вы узнаете:

  • Влад Яма побывал на фотосессии с женой
  • Пара показала похожие образы

Украинский известный хореограф Влад Яма, который сбежал с семьей жить в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, опубликовал новый снимок.

На своей странице в Instagram Яма показал фото вместе с женой Лилианой.

видео дня

Снимок сделан в фотостудии, пара позировала спиной друг к другу босиком, соединив свои стопы.

Также супруги показались в свитерах в одной цветовой гамме.

Влад Яма и Лилиана Яма на фотосессии
Влад Яма и Лилиана Яма на фотосессии / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Стоит отметить, что беглец далее продолжает использовать русский язык в своих соцсетях и частенько попадает скандалы из-за своих высказываний о войне в Украине.

Влад Яма
Влад Яма / инфографика: Главред

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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Кто такой Влад Яма?

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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