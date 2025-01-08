"Добро пожаловать домой": беглец Влад Яма ошеломил заявлением

Влад Яма решил вспомнить украинскую символику.

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Влад Яма показал украинскую символику / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

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Влад Яма появился в Сети после перерыва

Беглец использует герб Украины в США

Украинский известный хореограф Влад Яма, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь с поклонниками.

На своей странице в Instagram танцор опубликовал снимок, который он сделал в США.

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На фото изображен автомобиль, а на заднем его стекле приклеен герб Украины.

"Добро пожаловать домой", - отметил беглец.

Также на заднем фоне виднелись пальмы и кущи, украшенные гирляндами.

Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из масштабных обстрелов Украины со стороны террористической России.

Влад Яма сфотографировал герб Украины в США / фото: скрин instagram.com, Влад Яма

Влад Яма / инфографика: Главред

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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