"Добро пожаловать домой": беглец Влад Яма ошеломил заявлением

Вы узнаете:
- Влад Яма появился в Сети после перерыва
- Беглец использует герб Украины в США
Украинский известный хореограф Влад Яма, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, вышел на связь с поклонниками.
На своей странице в Instagram танцор опубликовал снимок, который он сделал в США.
На фото изображен автомобиль, а на заднем его стекле приклеен герб Украины.
"Добро пожаловать домой", - отметил беглец.
Также на заднем фоне виднелись пальмы и кущи, украшенные гирляндами.
Напомним, Влад Яма, похоже, не планирует возвращаться из США в родную страну и частенько попадает в разные скандалы за границей. Беглец использует русский язык и даже шутил над украинцами в день одного из масштабных обстрелов Украины со стороны террористической России.
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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