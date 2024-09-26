Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер

Украинский известный блоггер-обозреватель Богдан Беспалов получил сообщение от собственного источника, что украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, засветился в столице.
На своем канале в YouTube Беспалов рассказал, что артист ехал за рулем автомобиля, а затем появилась информация о том, что его менеджмент предлагает топовым пиарщикам сотрудничество с артистом, однако все они отказываются. Блоггер не понимает, зачем Винник вообще вернулся в родную страну.
"Какого черта Винник в Киеве? С чего он взял, что каким-то чудом ему удастся реанимировать свою карьеру? Кто сейчас стоит за Винником, и кто заинтересован в отбеливании и возвращении его в украинское информационное пространство?" – возмутился Богдан.
Смотрите видео, в котором Богдан Беспалов рассказал о Виннике:
Олег Винник - последние новости по теме
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
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