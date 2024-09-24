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"Там любят селиться россияне": в сети показали, где находится квартира Олега Винника

Элина Чигис
24 сентября 2024, 12:00
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Винник живет на окраине Берлина.
Олег Винник
Стало известно, где именно живет Олег Винник / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, недавно вышел на связь и обратился к поклонникам.

На видео артист показал свой "огород" на балконе, после чего Тelegram-канал "Огонек" смог отследить, где именно находится жилье певца в Берлине.

видео дня

Оказывается, апартаменты Винника расположены на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбурга и известно, что там любят селиться россияне.

Дом, в котором живет Олег Винник
Дом, в котором живет Олег Винник / фото: скрин Telegram-канал "Огонек"

"Олег Винник проживает в новом жилом комплексе, а его квартира находится на последнем этаже. Кроме того, в подтверждение, что там находится певец, на входе в ЖК, напротив звонка красуется надпись на немецком языке, состоящий из фамилии артиста Винник и названия его компании RockSoulana Music", - сообщил Telegram-канал.

Дом, в котором живет Олег Винник
Дом, в котором живет Олег Винник / фото: скрин Telegram-канал "Огонек"
Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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