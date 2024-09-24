"Там любят селиться россияне": в сети показали, где находится квартира Олега Винника

Украинский певец Олег Винник, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, недавно вышел на связь и обратился к поклонникам.
На видео артист показал свой "огород" на балконе, после чего Тelegram-канал "Огонек" смог отследить, где именно находится жилье певца в Берлине.
Оказывается, апартаменты Винника расположены на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбурга и известно, что там любят селиться россияне.
"Олег Винник проживает в новом жилом комплексе, а его квартира находится на последнем этаже. Кроме того, в подтверждение, что там находится певец, на входе в ЖК, напротив звонка красуется надпись на немецком языке, состоящий из фамилии артиста Винник и названия его компании RockSoulana Music", - сообщил Telegram-канал.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
Олег Винник - последние новости по теме
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.
Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.
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