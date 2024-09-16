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"Много сейчас вылезает": что известно о возвращении Потапа и Олега Винника в Украину

Элина Чигис
16 сентября 2024, 09:54
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Коля Серга считает, что Потап и Олег Винник имеют шанс вернуться на украинскую сцену.
Потап, Олег Винник
У Олега Винника и Потапа есть возможность вернуться в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/, depositphotos.com/

Украинский певец, ведущий, военнослужащий ВСУ и руководитель "Культурного десанта" Коля Серга назвал условие, при каком артисты Потап и Олег Винник, которые сбежали за границу во время полномасштабной войны, смогут вернуться в украинский шоу-бизнес.

В интервью для "Новости.LIVE" Серга отметил, что репутация певцов очень пострадала, но если они будут делать важные для страны дела, то смогут реабилитироваться в глазах фанатов.

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"Все меняется, и они где-то меняются в чем-то, поэтому посмотрим. Посмотрим, как это будет происходить. Если они будут полезны и будут нести что-то важное не популистическими слоганами, а своими действиями, и пройдут через то сопротивление, которое будут делать люди, и пройдут его с уважением, соскребая с себя все лишнее, то, может, у них все получится. Если нет - то нет", - сказал Коля.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Также руководитель "Культурного десанта" уточнил, что украинцы имеют "коллективный иммунитет" и лишнего к себе не подпустят.

"Коллективный иммунитет — он уже наработан, он уже мощный, где-то агрессивный, каким и должен быть иммунитет, потому что он защищает. И это уже такие изменения, которые не откатятся назад. Конечно, мы видим, очень много сейчас вылезает, нас постоянно атакуют с всех сторон: и психологически, и информационно, и физически, но ведь мы держимся. Поэтому я доверяю коллективному иммунитету. Я уверен, что лишнее к себе мы уже не допустим", – заявил Серга.

Олег Винник
Олег Винник / инфографика: Главред

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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