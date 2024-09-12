"Он – большой": известная украинская певица рассказала об отношениях с Потапом

Michelle Andrade отлично подружилась с Настей Каменских.

https://stars.glavred.info/on-bolshoy-izvestnaya-ukrainskaya-pevica-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-potapom-10596623.html Ссылка скопирована

Мишель Андраде уважает Настю Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинская популярная певица Michelle Andrade никогда не хотела отношений со своим бывшим продюсером Потапом.

В интервью для "Люкс ФМ" артистка отметила, что она была слишком юной, чтобы думать о Потапе, а также у нее сложились отличные отношения с его женой Настей Каменских.

"Для меня это был дядя, он – большой, а я еще такая маленькая. Ну куда? Он задавит меня, это во-первых. Во-вторых, я классно дружила с Настей. Я не смотрела никогда в его сторону. Уважение к женщинам, во-первых, к Насте, а во-вторых – не мой типаж. Вот так ", – заявила певица.

Смотрите видео, где Мишель Андраде дала комментарий о Потапе:

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, Александру Волошину повредили машину в Польше и он считает, что это из-за того, что он украинец. Также блоггер-беглец уже перебрался в Испанию, где будет развивать бизнес и "с удовольствием платить налоги".

А также предательница Регина Тодоренко оставила мужа и детей в РФ, а сама посетила концерт Джастина Тимберлейка во Франции. Как призналась запроданка, она исполнила свою мечту.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред