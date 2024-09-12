"Он – большой": известная украинская певица рассказала об отношениях с Потапом

Украинская популярная певица Michelle Andrade никогда не хотела отношений со своим бывшим продюсером Потапом.
В интервью для "Люкс ФМ" артистка отметила, что она была слишком юной, чтобы думать о Потапе, а также у нее сложились отличные отношения с его женой Настей Каменских.
"Для меня это был дядя, он – большой, а я еще такая маленькая. Ну куда? Он задавит меня, это во-первых. Во-вторых, я классно дружила с Настей. Я не смотрела никогда в его сторону. Уважение к женщинам, во-первых, к Насте, а во-вторых – не мой типаж. Вот так ", – заявила певица.
Смотрите видео, где Мишель Андраде дала комментарий о Потапе:
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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