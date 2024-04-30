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"А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую

Элина Чигис
30 апреля 2024, 09:59
Позитив больше не скрывает свою возлюбленную Юлию Сахневич и публично показал романтические кадры с ней.
Алексей Завгородний, Позитив
Позитив показал ролик с Юлией Сахневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) еще в 2021 году развелся со своей уже бывшей женой дизайнером Анной Андрийчук. Артист долго скрывал свою личную жизнь, но все же решил поделиться с поклонниками радостной новостью.

На своей странице в соцсетях Алексей опубликовал милые кадры с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на шоу "Танцы со звездами".

Позитив и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами"
Позитив и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами" / фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Слухи об их романе ходили уже давно, так, на днях, пару заметили на концерте Артема Пивоварова, возможно, поэтому влюбленные решили больше не скрываться.

видео дня

На кадрах улыбающийся певец будто бы держит на ладони красавицу-любимую и тянется ее поцеловать, после чего танцовщица сама подбегает к Алексею и дарит ему поцелуй.

Коллеги артиста пошутили в комментариях о его романе с певицей Мишель Андраде, о котором на днях писали в СМИ.

"А как же Мишель?" – спросили Надя Дорофеева и продюсер Ирина Горовая.

"А как же я?" – написали Мишель Андраде, Анатолий Анатолич и Даша Астафьева.

Кто такой Позитив

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Позитив - последние новости по теме

Отметим, недавно в программе "Муз_Тренд" Позитива попросили выразить его мнение о том, что Настя Каменских, развивая свой проект NK, стала больше ориентироваться на зарубежную аудиторию. На что артист категорически ответил, что считает неправильным выбор артистки.

А также Позитив опубликовал фото, на котором показал, что лежит под капельницей. На изображении артист оставил подпись, где пошутил над новой песней Дорофеевой.

Читайте больше о Позитиве:

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Алексей Завгородний Сахневич Позитив
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