"А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую

Позитив больше не скрывает свою возлюбленную Юлию Сахневич и публично показал романтические кадры с ней.

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Позитив показал ролик с Юлией Сахневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) еще в 2021 году развелся со своей уже бывшей женой дизайнером Анной Андрийчук. Артист долго скрывал свою личную жизнь, но все же решил поделиться с поклонниками радостной новостью.

На своей странице в соцсетях Алексей опубликовал милые кадры с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой выступал на шоу "Танцы со звездами".

Позитив и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами" / фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

Слухи об их романе ходили уже давно, так, на днях, пару заметили на концерте Артема Пивоварова, возможно, поэтому влюбленные решили больше не скрываться.

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На кадрах улыбающийся певец будто бы держит на ладони красавицу-любимую и тянется ее поцеловать, после чего танцовщица сама подбегает к Алексею и дарит ему поцелуй.

Коллеги артиста пошутили в комментариях о его романе с певицей Мишель Андраде, о котором на днях писали в СМИ.

"А как же Мишель?" – спросили Надя Дорофеева и продюсер Ирина Горовая.

"А как же я?" – написали Мишель Андраде, Анатолий Анатолич и Даша Астафьева.

Кто такой Позитив Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

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Отметим, недавно в программе "Муз_Тренд" Позитива попросили выразить его мнение о том, что Настя Каменских, развивая свой проект NK, стала больше ориентироваться на зарубежную аудиторию. На что артист категорически ответил, что считает неправильным выбор артистки.

А также Позитив опубликовал фото, на котором показал, что лежит под капельницей. На изображении артист оставил подпись, где пошутил над новой песней Дорофеевой.

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