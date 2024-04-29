Подогрел слухи о романе: Позитива "застукали" на людях с партнершей из "Танців з зірками"

Известный украинский поп-певец Позитив (он же Алексей Завгородний ‒ который бывший солист коллектива "Время и стекло" попался под камеры папарацци в компании танцовщицы Юлии Сахневич. Журналисты программы "Ближче до зірок" телеканала "ТЕТ" засняли Сахневич и Позитива (они некогда участвовали в реалити-шоу "Танці з зірками" на концерте Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве.
Танцовщице и певцу уже давно приписывают романтические отношения. В сюжете говорится, что Сахневич уже давно "украла сердце музыканта".
Во время недавнего разговора со Славой Деминым Позитив признался, что специально не афиширует свою личную жизнь после развода с Анной Андрийчук.
"Я очень сильно хотел сделать это на День святого Валентина, поделиться. Потому что моей второй половинке это важно. Но потом я сказал, что давай пока не будем, потому что много других новостей. Где-то приятные, где-то неприятные. Я очень хочу это правильно сделать". В Сети давно ходят слухи, что Позитив встречается со своей партнершей из Танцев со звездами", ‒ сказал артист.
Кто такой Позитив
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.
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Отметим, певец Позитив расставил все точки над "и" в дружбе с шоуменом Потапом, который в последнее время все чаще попадет в разные скандалы. Также певец не смолчал и о супруге Потапа Насте Каменских.
А также Анна Андрийчук - бывшая жена Позитива, вышла замуж во второй раз. К тому же это косвенно подтвердили украинские знаменитости, которые засыпали ее поздравлениями - Юрий Горбунов, Марта Адамчук и даже Потап, которого Андрийчук считает своим братом.
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