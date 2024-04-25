Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

Позитив сделал загадочное предложение Мишель Андраде, фанаты теперь теряются в догадках, что же произошло между артистами.

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Позитив довел Мишель Андраде до слез / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishvirmish/

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) удивил поклонников новостью –сделал предложение бівшей подопечной Потапа Мишель Андраде.

На своей странице в соцсетях Андраде опубликовала видео, на котором Позитив сидит с Мишель и делает ей предложение. Артистка засмущалась, прикрыла лицо руками, но все же дала согласие.

видео дня

Видео сопровождается песней Алексея "А может, хочешь?", премьеру которой с нетерпением ждут все поклонники.

Подписчики Позитива предположили, что теперь стоит ожидать новую совместную песню артистов. Стоит добавить, что и Алексей, и Мишель имеют возлюбленных, но скрывают их.

Кто такой Позитив Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.

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Отметим, певец Позитив расставил все точки над "и" в дружбе с шоуменом Потапом, который в последнее время все чаще попадет в разные скандалы. Также певец не смолчал и о супруге Потапа Насте Каменских.

А также Анна Андрийчук - бывшая жена Позитива, вышла замуж во второй раз. К тому же это косвенно подтвердили украинские знаменитости, которые засыпали ее поздравлениями - Юрий Горбунов, Марта Адамчук и даже Потап, которого Андрийчук считает своим братом.

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