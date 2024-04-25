Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

Украинский певец Алексей Завгородний (Позитив) удивил поклонников новостью –сделал предложение бівшей подопечной Потапа Мишель Андраде.
На своей странице в соцсетях Андраде опубликовала видео, на котором Позитив сидит с Мишель и делает ей предложение. Артистка засмущалась, прикрыла лицо руками, но все же дала согласие.
Видео сопровождается песней Алексея "А может, хочешь?", премьеру которой с нетерпением ждут все поклонники.
Подписчики Позитива предположили, что теперь стоит ожидать новую совместную песню артистов. Стоит добавить, что и Алексей, и Мишель имеют возлюбленных, но скрывают их.
Кто такой Позитив
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.
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Отметим, певец Позитив расставил все точки над "и" в дружбе с шоуменом Потапом, который в последнее время все чаще попадет в разные скандалы. Также певец не смолчал и о супруге Потапа Насте Каменских.
А также Анна Андрийчук - бывшая жена Позитива, вышла замуж во второй раз. К тому же это косвенно подтвердили украинские знаменитости, которые засыпали ее поздравлениями - Юрий Горбунов, Марта Адамчук и даже Потап, которого Андрийчук считает своим братом.
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