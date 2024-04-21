Позитив категорично высказался в адрес Насти Каменских

Алексея Завгороднего попросили прокомментировать нынешнее творчество жены его бывшего друга.

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Позитив про NK - Завгородний прокомментировал карьеру Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff, instagram.com/kamenskux

Украинскому певцу Алексею 'Позитиву' Завгороднему было 13 лет, когда он начал сотрудничать с музыкальным продюсером Потапом. Кроме рабочих проектов их связывала многолетняя дружба. Лучшими подругами были и жены музыкантов - певица Настя Каменских и дизайнер Анна Андрийчук.

С Андрийчук Позитив развелся в 2021 году, а общение с Потапенко и Каменских пошло на спад после начала полномасштабной войны в Украине. Сейчас некогда близкие друзья не общаются, так как окончательно утратили точки соприкосновения.

Эту ситуацию Завгородний без проблем обсуждает на публике. К примеру, недавно в программе "Муз_Тренд" артиста попросили выразить его мнение о том, что Настя Каменских, развивая свой проект NK, стала больше ориентироваться на зарубежную аудиторию.

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"Могу сказать только лично. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Не считаю, что это сейчас актуально. Но это исключительно мое мнение", - заявил Алексей Завгородний.

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости:

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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