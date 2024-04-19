Позитив оказался с больнице из-за Дорофеевой

Украинский артист Алексей Завгородний, он же Позитив, показался на больничной койке.
На своей странице в Instagram, исполнитель опубликовал фото, на котором показал, что лежит под капельницей. На изображении артист оставил подпись, где пошутил над новой песней Дорофеевой.
"Попал в больницу после того, как услышал песню Нади Дорофеевой с другим. Но песня понравилась!".
Между тем, что на самом деле случилось, Позитив не рассказал. Спустя некоторое время Позитив успокоил своих поклонников и опубликовал фото из студии звукозаписи с именной розой, которую ему прислала Надя Дорофеева после выпуска их с блоггером Мишей Лебигой хита "А я все плакала".
Кто такой Позитив
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Как пишет Википедия, он является участником группы MOZGI продюсерского центра MOZGI Entertainment.
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Ранее украинский певец Алексей Позитив Завгородний "проехался" по Потапу и Насте Каменских, с которыми прежде его связывали близкая дружба и совместное творчество.
Также Потап обратился к украинцам из-за границы. Музыкальный продюсер записал странную речь с философским подтекстом про внутренний рост и саморазвитие, которые приблизят победу.
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