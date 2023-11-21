"Засранец мирового класса": сын Анджелины Джоли и Брэда Питта "поздравил" отца

Приемный сын звездной пары голливудских актеров - Анджелины Джоли и Брэда Питта - Пакс Джоли-Питт, назвал своего отца Брэда Питта "засранцем мирового класса".
Об этом он написал в посте в Instagram в День отца 2020 года.
По информации Page Six, тогдашний 16-летний юноша использовал свой личный аккаунт, чтобы раскритиковать Питта через четыре года после того, как актер предположительно издевался над своей бывшей женой Анджелиной Джоли и двумя из их шести детей на борту частного самолета.
"Поздравляю этого засранца мирового класса с Днем отца!! Ты снова и снова показываешь себя ужасным и подлым человеком", — написал парень.
"Ты не проявляешь никакого внимания и сочувствия к своим четверым младшим детям, которые дрожат от страха в твоем присутствии", — как сообщается, продолжил Пакс, которому сейчас 19 лет, имея в виду 18-летнюю Захару, 17-летнюю Шайло и 15-летних близнецов Вивьен и Нокса.
Пакс, который якобы написал сообщение поверх фотографии Питта, принимающего "Оскар" в 2020 году, написал, что звезда "Бойцовского клуба" "никогда не поймет, какой ущерб" он нанес их семье, потому что он "неспособен на это".
"Ты превратил жизнь самых близких мне людей в постоянный ад", — продолжил он, согласно отчету. "Ты можешь говорить себе и миру все, что хочешь, но правда когда-нибудь выйдет наружу.
"Итак, с Днем отца, ты, черт возьми, ужасный человек!!!" - добавил приемный сын пары.
Напомним, ранее известный голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил свой роман с фитнес-тренером Инес де Рамон, которая на 30 лет моложе актера.
Напомним, легендарные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили судебный процесс по разводу. Тяжкие судебные баталии между экс-супругами продолжались семь лет.
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