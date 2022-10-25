Ани Лорак показала мощные бедра в откровенном концертном костюме / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак решила, что уже можно не прятаться в своем преступном умалчивании войны в стране, которая подарила ей жизнь и популярность.

Каролина Куек продолжает "питаться" в стране, которая ежедневно обстреливает мирных жителей Украины ракетами. И делает это, похоже, с большим аппетитом.

После длительного молчания в информационном пространстве, Лорак явила миру свое безобразно располневшее тело. Которое она, впрочем, по-прежнему пытается втиснуть в образ секси-дивы.

На своей странице в Instagram она поделилась новыми снимками, на которых она в образе объемистой Рапунцель обернулась в костюм, выполненный из ткани, похожей на занавеску. У наряда был высокий разрез, в котором Лорак кокетливо продемонстрировала массивное бедро.

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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