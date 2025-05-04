Юрий Ткач на редком фото показал родителей и кокетку-дочь

Елизавета Ткач очень похожа на своих дедушку и бабушку.

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Юрий Ткач новости - как выглядят родители Юрия Ткача / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach

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Юрий Ткач показал фото с семьей

Поклонникам посчастливилось увидеть, как выглядят мама и папа шоумена

Украинский актер, комик и ведущий Юрий Ткач активно делится новыми шутками и оригинальными мыслями в социальных сетях. Также часто на его страницах появляются фото его единственной дочери Елизаветы, реже - жены Виктории.

Однако очень ограниченное количество людей знает, как выглядят родители шоумена. Редким снимком он недавно поделился в своем блоге в Instagram.

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В кадре Ткач позирует на природе с мамой Ириной, отцом Константином и десятилетней дочерью Лизой. Между всеми членами семьи артиста проглядывается весьма заметное сходство.

Юрий Ткач новости - как выглядят родители Юрия Ткача / instagram.com/yuriy_tkach

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Ранее Главред рассказывал, что Настя Каменских во время концерта сделала редкое заявление о браке с Потапом. Певица призналась, что не могла терпеть своего мужа.

Также украинская ведущая и актриса Леся Никитюк показалась с женихом-военным на фоне слухов о беременности. Редкий снимок появился в социальных сетях.

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Кто такой Юрий Ткач? Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

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