Юрий Ткач на редком фото показал родителей и кокетку-дочь

Краткое содержание:
- Юрий Ткач показал фото с семьей
- Поклонникам посчастливилось увидеть, как выглядят мама и папа шоумена
Украинский актер, комик и ведущий Юрий Ткач активно делится новыми шутками и оригинальными мыслями в социальных сетях. Также часто на его страницах появляются фото его единственной дочери Елизаветы, реже - жены Виктории.
Однако очень ограниченное количество людей знает, как выглядят родители шоумена. Редким снимком он недавно поделился в своем блоге в Instagram.
В кадре Ткач позирует на природе с мамой Ириной, отцом Константином и десятилетней дочерью Лизой. Между всеми членами семьи артиста проглядывается весьма заметное сходство.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Настя Каменских во время концерта сделала редкое заявление о браке с Потапом. Певица призналась, что не могла терпеть своего мужа.
Также украинская ведущая и актриса Леся Никитюк показалась с женихом-военным на фоне слухов о беременности. Редкий снимок появился в социальных сетях.
Читайте также:
- "Сердце прихватило": Тышкевич раскрыла возмутительную выходку предательницы Байрак
- Двое детей и неудачный брак: Валентин Лещинский раскрыл свои "скелеты в шкафу"
- "Кроме ветра и темноты нет ничего": Библив призналась, почему одобряет бронь артистов
Кто такой Юрий Ткач?
Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред