"Я не могла не приехать": как выглядит могила Максима Нелипы

Вы узнаете:
- Кто показал могилу Максима Нелипы
- Где она находится
Пиар-директор Ирина Ангелова показала, как выглядит могила известного ведущего и военнослужащего Максима Нелипы.
На своей странице в Instagram Ирина опубликовала соответствующий снимок и оставила подпись к нему.
"Я не могла к тебе не приехать. Прощай, Макс", - написала Ангелова.
На могиле Максима возложены траурные венки от родных и друзей, а также много цветов и фотография погибшего в военной форме с улыбкой.
Напомним, Нелипа погиб 12 мая 2025 года на фронте, он служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов и был командиром роты. Похоронили знаменитость на Байковом кладбище в Киеве.
Кто провел Максима Нелипу в последний путь:
Провести ведущего в последний путь пришли многие знаменитости: Анатолий Анатолич, Маричка Падалко, Александр Педан, Константин Грубич, Андрей Чивурин, Егор Крутоголов, Яна Глущенко, Виталий Козловский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.
А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.
Вас может заинтересовать:
- "Любим наше государство": что известно о родителях Потапа
- Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось
- "Кто вообще одобрил": Ани Лорак попала в крупные неприятности в РФ
Кто такой Максим Нелипа?
Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред