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"Я не могла не приехать": как выглядит могила Максима Нелипы

Элина Чигис
29 мая 2025, 08:07
819
Максим Нелипа отдал свою жизнь за Украину.
Максим Нелипа
Максим Нелипа - где похоронен / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Нелипа

Вы узнаете:

  • Кто показал могилу Максима Нелипы
  • Где она находится

Пиар-директор Ирина Ангелова показала, как выглядит могила известного ведущего и военнослужащего Максима Нелипы.

На своей странице в Instagram Ирина опубликовала соответствующий снимок и оставила подпись к нему.

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"Я не могла к тебе не приехать. Прощай, Макс", - написала Ангелова.

Ирина Ангелова на могиле Максима Нелипы
Ирина Ангелова на могиле Максима Нелипы / фото: скрин instagram.com, Ирина Ангелова

На могиле Максима возложены траурные венки от родных и друзей, а также много цветов и фотография погибшего в военной форме с улыбкой.

Напомним, Нелипа погиб 12 мая 2025 года на фронте, он служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов и был командиром роты. Похоронили знаменитость на Байковом кладбище в Киеве.

Кто провел Максима Нелипу в последний путь:

Похорон Максима Нелипы
Похорон Максима Нелипы / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Провести ведущего в последний путь пришли многие знаменитости: Анатолий Анатолич, Маричка Падалко, Александр Педан, Константин Грубич, Андрей Чивурин, Егор Крутоголов, Яна Глущенко, Виталий Козловский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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Кто такой Максим Нелипа?

Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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