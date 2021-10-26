"Я - Михалок, имидж предполагает драку": лидер Ляписа Сергей Михалок высказался о конфликте в Полтаве

Сергей Михалок записал видеообращение к фанатам / facebook.com/brutto.official

20 октября поэт, музыкант и бывший лидер группы Ляпис Трубецкой Сергей Михалок во время концерта проекта Ляпис-98 в Полтаве ударил на сцене фаната. На музыканта завели дело по статье "Хулиганство", за которое ему может грозить штраф или ограничение свободы.

Резонансное событие побудило Михалка записать видеообращение к фанатам, дабы изложить свою версию происходящего в Полтаве.

По словам музыканта все началось вполне безобидно: "Я как-то разговаривал с людьми с переднего ряда. Приятные интеллигентные люди… Возвращаюсь, а их нет. Там сидят пара пацанов, явно залившие сливу и имитируют (зевоту – прим. редактора), что они заскучали. И я думаю: "Ого, я вас уже не отпущу!".

И Михалок стал парней поддевать. Охранники решили вывести их из зала, но тут музыкант заметил в руках одного из мужчин гитару: "Думаю, вот черт, наверное пацан сам играет. Говорю, так давайте его на сцену сюда, с гитарой. Сейчас я ему устрою дуэль. Я сам начинал, как уличный музыкант".

Когда молодой человек вышел на сцену, Михалок понял, что парень по имени Юра находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Михалок шепнул парню на ухо, чтобы тот начинал играть, мол, давай сначала ты а потом я. Но молодой человек начал хамить и материться.

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"Он что-то хаманул, сказал дерзкое. А я смотрю: мое рабочее место, на нас люди смотрят, мы - Брутто Ностра, я - Михалок, имидж предполагает файт и все дела. Так тихонечко его боданул", - вспоминает Михалок.

Далее, по словам музыканта, он продолжил концерт, и пострадавший остался дальше слушать музыку. Когда приехала полиция, Юрий заявил, что претензий к Михалку не имеет, и даже посетовал, что очень хотел сыграть песню, но перебрал с алкоголем. Поэтому сам Михалок данной ситуации сразу значения не придал, так как, по его словам: "Концерты Ляписов – это интерактивное шоу. Музыкальная эксцентрика. Очень много буффонады и импровизаций".

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