Голливудский актер избил фотографа на крыше гостиницы Уотергейт

По данным полиции папарацци, который снимал Вуди Харрельсона и его дочь, был пьян.
Обладатель Эмми и трехкратный номинант на премию Оскар актер Вуди Харрельсон стал участником крайне неприятного инцидента с участием его дочери и не очень трезвого папарацци.
По данным Вашингтон Пост в среду вечером Харрельсон отдыхал в баре на крыше отеля Уотергейт в компании дочери после съемок сериала Сантехники Белого дома.
Около одиннадцати часов ночи голливудский актер заметил мужчину, который фотографировал его и дочь.
Харрельсон обратился к папарацци с просьбой прекратить съемку и удалить уже готовые кадры. Мужчина отказался, а также решил вступить со знаменитостью в словесную перепалку. Затем и вовсе попытался схватить актера за шею.
В ответ на такое агрессивное поведение Харрельсон ударил фотографа. После чего папарацци покинул крышу и отправился в свой номер отеля.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, пока расценивают действия актера как самозащиту. По предварительным данным фотограф, чьи действия возмутили Вуди Харрельсона, был пьян.
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Представители голливудского актера пока не прокомментировали случившееся. Следствие продолжается.
Ранее неприятный инцидент произошел с другим голливудским актером - Николасом Кейджем: его пьяным пытались выставить из бара, приняв за бомжа.