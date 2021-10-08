Голливудский актер избил фотографа на крыше гостиницы Уотергейт

Вуди Харрельсон ударил фотографа / instagram.com/woodyharrelson

Обладатель Эмми и трехкратный номинант на премию Оскар актер Вуди Харрельсон стал участником крайне неприятного инцидента с участием его дочери и не очень трезвого папарацци.

По данным Вашингтон Пост в среду вечером Харрельсон отдыхал в баре на крыше отеля Уотергейт в компании дочери после съемок сериала Сантехники Белого дома.

Около одиннадцати часов ночи голливудский актер заметил мужчину, который фотографировал его и дочь.

Харрельсон обратился к папарацци с просьбой прекратить съемку и удалить уже готовые кадры. Мужчина отказался, а также решил вступить со знаменитостью в словесную перепалку. Затем и вовсе попытался схватить актера за шею.

В ответ на такое агрессивное поведение Харрельсон ударил фотографа. После чего папарацци покинул крышу и отправился в свой номер отеля.

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Полицейские, прибывшие на место происшествия, пока расценивают действия актера как самозащиту. По предварительным данным фотограф, чьи действия возмутили Вуди Харрельсона, был пьян.

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Представители голливудского актера пока не прокомментировали случившееся. Следствие продолжается.

Ранее неприятный инцидент произошел с другим голливудским актером - Николасом Кейджем: его пьяным пытались выставить из бара, приняв за бомжа.