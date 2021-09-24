Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

Николас Кейдж / ua.depositphotos.com

Легендарного голливудского актера Николаса Кейджа (обладателя премии Оскар за роль в фильме "Покидая Лас-Вегас") выгнали из ресторана в этом городе – дескать, артист был сильно пьян.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun. По данным журналистов, босой Кейдж в леопардовых штанах сперва пытался общаться с попросившей его удалиться сотрудницей ресторана. Позже артиста выпроводил на улицу темнокожий охранник. 57-летний Кейдж попытался вернуться в заведение, однако его остановили в дверях и не пустили в заведение.

Свидетели инцидента заявили, что пьяного Кейджа попросту не узнали и перепутали с бездомным. По словам сотрудников ресторана, перед инцидентом актер якобы заказывал порции дорогого виски и рюмки с текилой.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Николас Кейдж выступит в роли ведущего и при участии своих гостей — комиков, историков, а также экспертов в области этимологии и лексикологии — объяснит, как появились различные ругательства в новом сериале на сервисе Netflix.

В шоу будет шесть серий, каждую из которых целиком посвятят одному из нескольких самых распространенных бранных слов в английском языке.