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"Я еще продолжаю бороться": победительница Голосу країни рассказала о жизни с онкологией

9 января 2023, 23:43
Тяжелая болезнь не торопится отступать, но Оксана Муха еще не готова опускать руки.
Оксана Муха
Оксана Муха рассказала про свою борьбу с онкологией / instagram.com/mukha_oksana_official

Украинская певица, победительница 9 сезона шоу Голос країни, Оксана Муха в сентябре 2022 года призналась, что долгое время она боролась с онкологией. На заявление она решилась лишь после того, как болезнь отступила.

Однако коварство рака показало себя во всей красе. В эфире телемарафона Єдині новини Муха отмечает - ее борьба продолжается.

"Должна сказать, что я еще его не поборола. Я еще продолжаю бороться, потому что болезнь эта очень коварная", - говорит певица. Меж тем свой пример и прямой эфир она использовала, чтобы обратиться к украинцам с просьбой быть внимательней к собственному здоровью.

"Наши люди очень часто ждут чуда. И если они чувствуют что-то, что у них не так, они думают, что это пройдет. Хуже всего, что они делают – теряют время. Я желаю каждому своевременного обследования и не терять ни дня, если вы почувствуете, что что-то изменилось в вашем теле или вы чувствуете себя не так, как всегда... Если пришла какая-то усталость, необычная для вас, когда вы постоянно хотите спать, когда вы все время не в настроении, когда вам трудно подниматься вверх, или перестала быть вкусной еда та, которую вы всегда ели, обратите на это внимание и знайте, что чем скорее вы обратитесь к врачам, тем больше у вас шансов. А шансы всегда есть", - заявила Оксана Муха и подчеркнула - свой организм можно и нужно слушать. А вот бояться врачей не стоит, ведь ранняя диагностика рака повышает шансы на исцеление от этого страшного недуга.

Ранее стало известно, что итальянская супермодель Бьянка Балти ради вдохновения своих дочерей полностью удалила молочные железы - таким образом манекенщица решила обезопасить себя от рака.

Также звезда Марвел, Соколиный Глаз из Мстителей, актер Джереми Реннер показал, как выглядит после страшной аварии в горах, когда его переехала снегоуборочная машина.

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