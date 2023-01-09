"Я еще продолжаю бороться": победительница Голосу країни рассказала о жизни с онкологией

Тяжелая болезнь не торопится отступать, но Оксана Муха еще не готова опускать руки.

Оксана Муха рассказала про свою борьбу с онкологией / instagram.com/mukha_oksana_official

Украинская певица, победительница 9 сезона шоу Голос країни, Оксана Муха в сентябре 2022 года призналась, что долгое время она боролась с онкологией. На заявление она решилась лишь после того, как болезнь отступила.

Однако коварство рака показало себя во всей красе. В эфире телемарафона Єдині новини Муха отмечает - ее борьба продолжается.

"Должна сказать, что я еще его не поборола. Я еще продолжаю бороться, потому что болезнь эта очень коварная", - говорит певица. Меж тем свой пример и прямой эфир она использовала, чтобы обратиться к украинцам с просьбой быть внимательней к собственному здоровью.

"Наши люди очень часто ждут чуда. И если они чувствуют что-то, что у них не так, они думают, что это пройдет. Хуже всего, что они делают – теряют время. Я желаю каждому своевременного обследования и не терять ни дня, если вы почувствуете, что что-то изменилось в вашем теле или вы чувствуете себя не так, как всегда... Если пришла какая-то усталость, необычная для вас, когда вы постоянно хотите спать, когда вы все время не в настроении, когда вам трудно подниматься вверх, или перестала быть вкусной еда та, которую вы всегда ели, обратите на это внимание и знайте, что чем скорее вы обратитесь к врачам, тем больше у вас шансов. А шансы всегда есть", - заявила Оксана Муха и подчеркнула - свой организм можно и нужно слушать. А вот бояться врачей не стоит, ведь ранняя диагностика рака повышает шансы на исцеление от этого страшного недуга.

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