Звезда Марвел показал, как выглядит после страшной аварии в горах - Тор и Капитан Америка в шоке

Соколиный глаз из Мстителей, актер Джереми Реннер, потерял много крови, ожидая прибытия медиков.

Джереми Реннер показал, как выглядит после аварии в горах / instagram.com/jeremyrenner

Американский актер, дважды номинант на премию Оскар и звезда фильмов киновселенной Marvel (исполняет роль Соколиного глаза) Джереми Реннер после Нового года попал в серьезную аварию, из-за которой на вертолете был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии с огромной кровопотерей.

Стало известно, что на озере Тахо в горах Сьерра-Невада несколько дней бушевала снежная буря. Когда непогода утихла, Реннер на своем снежном тягаче выехал, чтобы расчистить дорогу для себя и соседей. В результате несчастного случая ратрак переехал Реннеру ногу.

Из-за травмы он потерял много крови - ему повезло, что его сосед оказался врачом, который успел наложить жгут и остановить кровопотерю до прибытия медиков. Также актер получил тупую травму грудной клетки.

В больнице состояние Реннера оценивали, как критическое, но стабильное. Было проведено две хирургических операции, сейчас актер идет на поправку.

На своей странице в Instagram Соколиный глаз показал фото графию из больницы - он лежит на кровати с трубками в носу, на лице - синяки и ссадины. "Спасибо всем за ваши добрые слова. Сейчас я слишком разбит, чтобы писать. Но посылаю свою любовь всем вам", - пишет актер.

В комментариях его поддержали коллеги по киновселенной Марвел - Крис Пратт, Крис Хемсворт и Крис Эванс, которые играют Звездного лорда, Тора и Капитна Америку соответственно. Также свои пожелания скорейшего выздоровления оставили Пенелопа Крус, Орландо Блум, Тайка Вайтити, Джимми Феллон, Коби Смолдерс, Хайди Клум, Кейт Хадсон и другие.

Джереми Реннер показал, как выглядит после аварии в горах / instagram.com/jeremyrenner

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