Звезда Марвел попал в больницу в критическом состоянии после серьезного ДТП в горах

Джереми Реннер на вертолете был доставлен в госпиталь.

Джереми Реннер попал в ДТП и в тяжелом состоянии доставлен в больницу / imdb.com

Американский актер, дважды номинант на премию Оскар и звезда фильмов киновселенной Marvel (исполняет роль Соколиного глаза) Джереми Реннер был экстренно госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП, которое произошло с ним в горах.

Об этом сообщает издание Deadline. Известно, что на озере Тахо в горах Сьерра-Невада, где у Реннера имеется собственное ранчо, на днях была сильная непогода. Актер коллекционирует тяжелую снегоуборочную технику, на которой выехал на помощь комунальщикам, чтобы расчистить дороги.

Вероятно авария произошла недалеко от ранчо актера - туда был вызван местный шериф и вертолет, который доставил Реннера в больницу для оказания первой помощи.

"По прибытии правоохранители координировали свои действия с отделом противопожарной защиты, чтобы организовать медицинскую транспортировку Джереми Реннера вертолетом для оказания медицинской помощи в местную больницу", - сообщает сотрудник по связям с общественностью округа Уошо Кристин Вьетти.

Характер травм Реннера не раскрывают - доподлинно известно лишь то, что актер находится в тяжелом состоянии, хоть медикам и удалось его стабилизировать. Представитель Джереми успокаивает поклонников: "Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями во время уборки снега. Его семья с ним, и он получает отличный уход".

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