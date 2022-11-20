Звезда Марвел делает паузу в карьере из-за неизлечимой болезни

Крис Хемсворт предрасположен болезни Альцгеймера / imdb.com

Австралийский актер и звезда киновселенной Marvel, в которой он играет роль скандинавского бога Тора, Крис Хемсворт принял решение приостановить кинокарьеру по причине здоровья.

39-летний артист во время съемок документального сериала Limitless принял участие в эксперименте, в результате которого узнал, что генетически предрасположен к неизлечимому нейродегенеративному заболеванию - болезни Альцгеймера.

Хемсворт в интервью для Vanity Fair отмечает - это еще не приговор, однако его "шансы" узнать на собственной шкуре все ужасы деменции, возросли в 10 раз. В связи с этим он принял решение приостановить свою актерскую деятельность на неопределенный срок: он закончит съемки в проектах, на которые у него уже подписаны контракты, и уйдет на какое-то время на покой.

"Теперь, когда я закончу работу, где у меня уже был подписан контракт, я поеду домой и буду иметь достаточно времени, чтобы просто расслабиться. Я хочу побыть с детьми, побыть с женой", - рассказывает Тор Хемсворт.

Крис Хемсворт и его жена, испанская актриса Эльса Патаки, вместе воспитывают троих детей - дочь Индию Роуз (2012 г.р.) и сыновей-близнецов Тристана и Сашу (2014 г.р.).

Ранее стало известно, что создатели сериала Теория большого взрыва, последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

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