Взяли шубы и уехали из Украины: Астафьева рассказала, кто первым узнал о войне и сбежал

Астафьева рассказала, кто первым узнал о войне и сбежал/ скрин

Украинская модель и певица Даша Астафьева рассказала, кто в Украине, по ее мнению, первым узнал о широкомасштабном вторжении РФ и накивал пятками из нашего государства еще до того, как это произошло.

По ее словам, это были любовницы депутатов, выехавших из Украины незадолго до начала ракетных обстрелов. Об этом артистка рассказала в интервью украинской журналистке Татьяне Гончаровой на YouTube.

"Тань, смешно, но до начала войны любовницы депутатов первые были в курсе. Они первые взяли свои соблевые шубы, свои Birkin (элитный бренд аксессуаров – ред.) и сбежали", – сказала певица.

Астафьева и Гончарова обсудили известных людей и простых граждан, выехавших из Украины до и после 24 февраля. Модель сказала, что не понимает людей, которые покинули территорию нашего государства без необходимости, а не остались помогать. Она напомнила, о близком окружении депутатов, которые якобы узнали о приближающейся опасности чуть ли не раньше всех.

Также певица отметила, что она была бы рада, если бы такие люди так и остались за рубежом, потому что с такой позицией им не место в Украине.

Ранее Астафьева удивила фанатов романтическим образом, однако напугала их грустными размышлениями. На пятом месяце войны у артистки, похоже, начал иссякать оптимизм.

Напомним, Астафьева проняла украинцев до глубины души своей сдержанной и чувствительной декламацией стихотворения легендарной поэтессы Лины Костенко "Синівська молитва". Астафьева начитала стихотворение на камеру.

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