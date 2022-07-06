"Ощущение, что мы не живем": Астафьева в романтичном образе напугала фанатов грустными размышлениями

Даша Астафьева в нежном образе занялась поисками смысла жизни / instagram.com/da_astafieva

Украинская модель, певица и волонтерка Даша Астафьева удивила поклонников очень женственным, нежным и романтичным образом. Новый наряд оказался крайне далек от тех, которые артистка обычно выбирает для своих фотосессий.

Так Астафьева предстала перед поклонниками в голубом свободном платье по щиколотку с кружевом на манжетах и подоле, и ботинках с массивной пряжкой. Волосы модели были собраны в тугой пучок на затылке.

Из аксессуаров певица выбрала скромный кулон и серьги, а также темный обруч. Таком виде она позирует в студии, стилизованной под весенний парк, с изящной кованной лавочкой и цветущими деревьями.

Несмотря на пасторальную картинку, в подписи к снимкам Астафьева поделилась с фанатами своими переживаниями. Так, по словам певицы, она сейчас переживает этап растерянности - из-за войны ей сложно найти смысл жизни, поэтому она не может строить планы даже на ближайшее будущее.

"Я обращаюсь к тем, кто остался и оставался все это время в городе, где постоянно проживает. Чем вы, друзья, отвлекаетесь от ощущения того, что мы не живем? Чем напоминаете о том, что есть еще смысл? Мне важно найти в ваших ответах и для себя что-нибудь. Я немного потерялась", - попросила совета Даша.

В комментариях многие фанаты отметили, что именно пример Астафьевой, ее волонтерской работы и неунывающего оптимизма вдохновлял их на поиск собственного смысла и давал стимул двигаться дальше. За это они благодарят ее, и выражают уверенность в скорой победе Украины, после которой в душах сотен тысяч людей наконец наступит мир.Читайте такжеУдивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.

Не постеснялась показать себя и 74-летняя мама Илона Маска, канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог и писательница Мэй Маск. Она поделилась снимком в бикини без ретуши.

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