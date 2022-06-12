"Им не тесно?": Даша Астафьева показала сочные формы в облегающем платье-футляре

Артистка умело подчеркивает свою красоту и грацию.
Украинская модель, певица и волонтерка Даша Астафьева порадовала фанатов стильным и ярким образом. Артистка снялась в рекламе украинского бренда косметики, а также напомнила всем, за что ее пригласили сниматься в юбилейном выпуске легендарного Playboy.
За время войны Астафьева доказала, что прекрасна не только внешне, но и внутренне - с первых дней она посвятила себя волонтерству и просветительской работе.
Сейчас артистке удается частично совмещать благотворительность со своей прежней работой, результатом которой стали притягательные снимки в рамках рекламной кампании.
Для них Астафьева позировала в зеленом, цвета сочной весенней травы, платье-футляре на бретельках и с пикантным вырезом. Наряд на модели идеально подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию.
В комментариях были рады увидеть "возвращение" прежней Даши - певицу осыпали комплиментами, правда, к обычному превознесению ее тела теперь примешались и хвалебные оды ее широкой и чистой душе:
"Красотка зовні, красотка і всередині".
"Аж картоплі захотілося..."
"Яка краса ❤️"
"Даша, ви дуже гарна україночка"
"Обожаю Дашу!!!!❤️❤️❤️"
"Ідеальна жінка! ❤️"
"Самая сексуальная женщина мира!"
"Надійна і справжня ❤️ з повагою".
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