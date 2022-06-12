"Им не тесно?": Даша Астафьева показала сочные формы в облегающем платье-футляре

Даша Астафьева позировала в зеленом платье-футляре / instagram.com/da_astafieva

Украинская модель, певица и волонтерка Даша Астафьева порадовала фанатов стильным и ярким образом. Артистка снялась в рекламе украинского бренда косметики, а также напомнила всем, за что ее пригласили сниматься в юбилейном выпуске легендарного Playboy.

За время войны Астафьева доказала, что прекрасна не только внешне, но и внутренне - с первых дней она посвятила себя волонтерству и просветительской работе.

Сейчас артистке удается частично совмещать благотворительность со своей прежней работой, результатом которой стали притягательные снимки в рамках рекламной кампании.

Для них Астафьева позировала в зеленом, цвета сочной весенней травы, платье-футляре на бретельках и с пикантным вырезом. Наряд на модели идеально подчеркивает ее пышную грудь и тонкую талию.

В комментариях были рады увидеть "возвращение" прежней Даши - певицу осыпали комплиментами, правда, к обычному превознесению ее тела теперь примешались и хвалебные оды ее широкой и чистой душе:

Даша Астафьева позировала в зеленом платье-футляре / instagram.com/da_astafieva

"Красотка зовні, красотка і всередині".

"Аж картоплі захотілося..."

"Яка краса ❤️"

"Даша, ви дуже гарна україночка"

"Обожаю Дашу!!!!❤️❤️❤️"

"Ідеальна жінка! ❤️"

"Самая сексуальная женщина мира!"

"Надійна і справжня ❤️ з повагою".

Читайте такжеКанадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник похвасталась спортивным телом в купальнике

Ранее 47-летняя американская актриса Ева Лонгория показала соблазнительный образ для красной дорожки Каннского фестиваля - артистка похвасталась идеальным сочетанием сексуальности и стиля.

Другие новости: