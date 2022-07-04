74-летняя Мэй Маск показала тело в бикини без ретуши

Мэй Маск в купальнике - мама Илона Маска показала фигуру / instagram.com/mayemusk

74-летняя канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог, писательница Мэй Маск преподала всем женщинам мира урок о любви к себе и своему телу.

Маск, несмотря на свой элегантный возраст, может позволить себе щеголять по пляжу в открытых купальниках без капли смущения. На своей странице в Instagram модель опубликовала снимок, на котором позирует в цельном купальном костюме на тонких бретельках с этническим орнаментом. Купальник выполнен в ярких цветах. Образ Мэй дополнила массивными украшениями - крупными серьгами и браслетом из бус.

"Сегодня определенно определенно пляжная погода", - подписала фото модель. Кадр был ранее сделан для одного из модных спортивных журналов, чью обложку она украсила.

Стоит отметить, что Маск своим примером продемонстрировала важность принятия собственного тела, в том числе возрастных изменений, которые с ним происходят.

На фотографии, на которой она позирует в открытом купальнике, модель предстала а-ля натюрель, без дополнительной ретуши: Маск не побоялась показать удивительно подтянутое тело, которое, впрочем, все же начало терять упругость.

Мэй Маск в купальнике - мама Илона Маска показала фигуру / instagram.com/mayemusk

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Также телом в купальнике решила похвастаться 68-летняя Любовь Успенская - пляжную одежду она создавала самостоятельно.

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