74-летняя Мэй Маск показала тело в бикини без ретуши

Мама одного из самых богатых людей мира выглядит удивительно подтянутой.
74-летняя канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог, писательница Мэй Маск преподала всем женщинам мира урок о любви к себе и своему телу.
Маск, несмотря на свой элегантный возраст, может позволить себе щеголять по пляжу в открытых купальниках без капли смущения. На своей странице в Instagram модель опубликовала снимок, на котором позирует в цельном купальном костюме на тонких бретельках с этническим орнаментом. Купальник выполнен в ярких цветах. Образ Мэй дополнила массивными украшениями - крупными серьгами и браслетом из бус.
"Сегодня определенно определенно пляжная погода", - подписала фото модель. Кадр был ранее сделан для одного из модных спортивных журналов, чью обложку она украсила.
Стоит отметить, что Маск своим примером продемонстрировала важность принятия собственного тела, в том числе возрастных изменений, которые с ним происходят.
На фотографии, на которой она позирует в открытом купальнике, модель предстала а-ля натюрель, без дополнительной ретуши: Маск не побоялась показать удивительно подтянутое тело, которое, впрочем, все же начало терять упругость.
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Также телом в купальнике решила похвастаться 68-летняя Любовь Успенская - пляжную одежду она создавала самостоятельно.
Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.
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