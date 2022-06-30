Голая и на коне: Бейонсе презентовала умопомрачительную обложку нового альбома

Бейонсе / https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru

В сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома американской певица Бейонсе.

На обложке 7-го студийного альбома "Renaissance", 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне, а ее интимные органы прикрыты специальными материалами, пишет New York Post.

"Создание этого альбома дало мне возможность помечтать и найти спасение в страшное для мира время", — подписала она потрясающую обложку в Instagram.

Посмотреть фото Бейонсе можно тут.

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"Этим альбомом я хотела создать безопасное место, место без суждений. Место, где можно освободиться от перфекционизма и чрезмерного мышления. Место, где моно кричать, освобождаться, чувствовать свободу. Это было прекрасное исследовательское путешествие", — заключила она.

По мнению фанатов, обложка альбома Бейонсе "RENAISSANCE" отдает дань уважения исторической картине эпохи Возрождения с изображением дворянки Леди Годивы.

Отметим, ранее Бейонсе презентовала трек из этого альбома, который вызвал восторг у ее фанатов.