Почти 70-летняя Успенская показала свое тело в купальнике

Любовь Успенская хвастается телом / Instagram

68-летняя российская певица Любовь Успенская решила показать свое тело в купальнике.

На своей странице в Instagram, артистка, которая недавно угодила в скандал с собакой, устроила показ мод купальников и пляжной одежды. "На днях мы вместе уезжаем в небольшой семейный отпуск, и вот, решили примерить на себя летние вещи из новой коллекции", - написала она.

Любовь Успенская / Instagram

Подписчики отреагировали на смелые изображения певицы.

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"Сногсшибательные", "Крутяк", "Какая у вас шикарная фигура", - написали ей подписчики.

Напомним, ранее певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года. Несколько дней назад артистка избила соседского щенка. Как пишут российские Telegram-каналы, Успенской предлагали решить все мирным путем, но она отказалась.