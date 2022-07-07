Волочкова заступилась за осудивших войну в Украине Пугачеву и Галкина / скриншот

Балерина Анастасия Волочкова вступилась за шоумена Максима Галкина и певице Аллу Пугачеву, которые были вынуждены уехать в Израиль после начала войны России против Украины.

По ее словам, Примадонна имеет право сама решать где ей жить, а критика ее персоны со стороны россиян неуместна.

"Алла Борисовна Пугачева — это человек-легенда. Что бы она ни делала — ей можно все! Вообще все! Своим творчеством, своим трудом она прославляла и прославляет Россию. Она известна не только своим громким именем, но и своими делами и поступками. Алла Борисовна всегда меня по-человечески поддерживала, за что я очень ей благодарна", - уверена Волочкова.

Анастасия в комментарии российским СМИ подчеркнула, что никто не должен упрекать исполнительницу в том, что она не живет сейчас в России.

"Я никому не дам Аллу Борисовну в обиду, никому не позволю сказать о ней при мне хоть одно плохое слово. Она настоящий, искренний человек. Послушайте ее песни! Вся страна обсуждает, где она будет отдыхать. Да где хочет, там и будет отдыхать! Я написала Алле Борисовне самые добрые слова — чтобы они держались — и она, и Максим Галкин", - заявила балерина.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

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