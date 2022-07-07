57-летняя Сара Джессика Паркер удивила фанатов телом в купальнике

Пляжный образ звезды Секса в большом городе вызвал немало пересудов.
57-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер, известная благодаря роли Кэрри Бредшоу в культовом сериале Секс в большом городе, попала в фотоприцел папарацци в весьма нелестном виде.
Артистку "поймали" во время ее отдыха на пляже Хэмптонса вместе с супругом, актером Мэттью Бродериком. Она загорала в черном цельном купальнике и солнцезащитных очках, почитывая книгу и общаясь с мужем.
В СМИ отметили, что Паркер в быту, и Паркер на красной дорожке - две разные женщины. Пляжную "Кэрри" едва можно узнать, ведь в ней нет и капли того игривого гламура, который был присущ ее киногероине абсолютно в любой ситуации.
Актриса - еще один яркий пример того, как жить в мире с собой и своим телом. Паркер не единожды становилась жертвой шуток из-за своей внешности. В 2007 году журнал Maxim даже признал ее самой несексуальной женщиной в мире.
Однако артистка научилась принимать себя - хоть с седыми корнями волос и в песке, прилипшем к солнцезащитному крему, хоть в дизайнерских нарядах и с идеальным макияжем.
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Ранее в сети появилась умопомрачительная обложка нового альбома певицы Бейонсе, на котором 40-летняя мать троих детей изображена сидящей верхом на небесном голографическом коне практически обнаженной.
Не постеснялась показать себя и 74-летняя мама Илона Маска, канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог и писательница Мэй Маск. Она поделилась снимком в бикини без ретуши.
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