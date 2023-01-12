"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

Ларисе Долиной уже 67 и она со всех сил старается выглядеть моложе своих лет.

В Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи / скриншот

Российская певица Лариса Долина, которая оказалась поклонницей диктатора Путина и выступила за войну в Украине, продолжается пытаться эпатировать публику, но с каждым годом это получается у нее все хуже и хуже.

Не так давно она похвасталась, что выглядит и чувствует себя на 35 лет, но признаки старения 67-летней артистке скрывать почти не удается.

В сети появилось фото, на котором видно лицо Долиной вблизи. В комментариях под снимком люди ужаснулись внешности артистки.

Лариса Долина / соцсети

"Уже всю себя перекроила, а результата нет... Может достаточно было просто сменить высокомерное выражение лица?" Эта та, кто заявляла, что выглядит на 30-35? Хреновые её 30-35", "Она же сказала, что выглядит на 35 лет! Что?! Где?!", "Она и в молодости на жабу была похожа", - писали под снимком Долиной.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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