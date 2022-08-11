'Врать ее научили бедные родители': как Симоньян превратилась в главный 'рупор' Кремля

Маргарита Симоньян стала главной пропагандисткой Кремля / скриншот из видео

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которую можно считать одним из самых главных "рупоров" Кремля, на самом деле постоянно стремится к большему из-за "травмы бедности", которая тянется за ней еще с детства. Из-за этого она постоянно готова оправдывать войну и жестокий геноцид украинцев, который устраивает российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявила психолог Елена Шершнева.

Симоньян росла в ужасных условиях, из-за сильной нехватки средств ее родители не могли приобрести даже лекарства. До 15 лет она с младшей сестрой жили в доме, где не было унитаза и лазили крысы.

Подростком она смогла улететь в США по обмену и прожила в большом доме американской семьи целый год. Именно возвращение в ужасные домашние условия могло стать ключевой макротравмой, из-за которой Симоньян теперь ведет себя безнравственно.

"Травма бедности приводит к тому, что деньги становятся главной целью и приоритетом", – добавила эксперт.

Следует отметить, что лгать ради собственной выгоды ее научили сами же родители, которые обманули власть, чтобы получить квартиру.

Маргарита Симоньян стала главной пропагандисткой Кремля / скриншот из видео

Маргарита Симоньян стала главной пропагандисткой Кремля / скриншот из видео

Впервые Симоньян превратилась в "рупор" Кремля еще в сентябре 2004 года, когда отправилась на место теракта в Беслане. Тогда она начала передавать лживые новости и действовала по "методичке Кремля". Она рассказала о том, что террористы захватили 300 заложников и не выдвигали требований к Путину, однако на самом деле количество заложников превысило 1100 человек.

Маргарита Симоньян стала главной пропагандисткой Кремля / скриншот из видео

После этого "репортажа" она возглавила пропагандистский телеканал Russia Today. Теперь мама троих детей спокойно распространяет ложь о "спецоперации" в Украине, во время которой гибнет огромное количество мирного населения и детей.

Напомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

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