Вляпалась в новый скандал: Лорак решила покинуть Россию

Лорак собралась осенью в концертный тур по городам Европы.
Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине и проживает в РФ, анонсировала концерты в городах Чехии и Германии.
Как стало известно из информации на официальном сайте исполнительницы, с октября по ноябрь Лорак будет выступать в европейских городах – Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других городах.
После скандала с отменой концерта в городе России, Лорак видимо решила продолжить свою карьеру в Европе.
Отметим, несмотря на полномасштабное вторжение войск диктатора Путина, украинская певица планировала гастроли в России, но затем все концерты отменила.
Как утверждает российская пресса, концерты Лорак отменяются из-за того, что актриса молчит о войне в Украине.
Теперь же Лорак собралась осенью в концертный тур по городам Европы.
Напомним, ранее стало известно о том, что Ани Лорак задолжала россиянам деньги. Оказывается, на ее концерт, запланированный на 29 ноября в Иркутске, все еще можно купить билеты.
Кроме того, достаточно большое количество билетов уже распродано.
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