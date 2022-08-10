Вляпалась в новый скандал: Лорак решила покинуть Россию

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине и проживает в РФ, анонсировала концерты в городах Чехии и Германии.

Как стало известно из информации на официальном сайте исполнительницы, с октября по ноябрь Лорак будет выступать в европейских городах – Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других городах.

После скандала с отменой концерта в городе России, Лорак видимо решила продолжить свою карьеру в Европе.

Отметим, несмотря на полномасштабное вторжение войск диктатора Путина, украинская певица планировала гастроли в России, но затем все концерты отменила.

Как утверждает российская пресса, концерты Лорак отменяются из-за того, что актриса молчит о войне в Украине.

Теперь же Лорак собралась осенью в концертный тур по городам Европы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ани Лорак задолжала россиянам деньги. Оказывается, на ее концерт, запланированный на 29 ноября в Иркутске, все еще можно купить билеты.

Кроме того, достаточно большое количество билетов уже распродано.

Читайте также: