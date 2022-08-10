Андрей Макаревич высмеял лживые росСМИ при помощи старого еврейского анекдота

Предвкушая очередное вранье о себе, артист с иронией намекнул, что устал "оскорблять" всех вокруг.
Российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич с насмешкой относится к российским СМИ и их тщетным попыткам очернить его имя из-за антивоенной позиции.
Факты об артисте, его высказывания и размышления регулярно перекручивают, чтобы выставить перед аудиторией не просто предателем РФ, но также трусом и зазнайкой.
На некоторые такие пассажи Макаревич не реагирует, некоторые его смешат, а некоторые выводят из себя. Впрочем, свое мнение о военной политике Кремля музыкант не меняет - нет и не будет оправдания войне и пропаганде, которая плавит мозги простых граждан.
На своей странице в Facebook певец рассказал старый еврейский анекдот, который напоминает ему нынешнюю ситуацию в СМИ.
"Бесчисленное, сильно авторизованное цитирование обрывков того, что я говорил (и не говорил) напоминает старый еврейский анекдот: Моня, а Бах-то - говно! - Что, послушал? - Нет, мне Изя напел!
Спорим, завтра напишут: "Макаревич сравнил себя с Бахом!" Чем, естественно, оскорбил россиян. Без этого припева уже никак", - с горькой иронией отметил артист.
Ранее Андрей Макаревич высказался, почему россиянам, которые верят в пропаганду и дерутся за "гробовые", которые получают за погибших в Украине оккупантов, нужна срочная помощь медиков.
Также четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.
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