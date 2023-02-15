"Врагами их считать не нужно": Святослав Вакарчук поддержал "хороших русских" артистов

Лидер Океана Эльзы откровенно рассказал, почему война - не время и не место для полутонов в суждениях.

Святослав Вакарчук считает, что российские артисты, которые поддерживают Украину, заслуживают уважения / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский музыкант, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук также является старшим лейтенантом ВСУ. Однако его главным оружием против оккупанта является музыка - с ее помощью артист поднимает боевой дух наших героических защитников, а также сообщает всему миру о войне в Украине.

С концертами Вакарчук ездит по горячим точкам, организовывает спонтанные сольники для сбора средств на нужды ВСУ, и пр. Иными словами - он видит подвиги наших воинов своими глазами, и знает о той цене, которой нам достается каждый кусочек свободы, не понаслышке.

Музыкант - важная часть культурного кода нашей страны. Поэтому YouTube-канал DW Українською захотел услышать именно про его видение войны в интервью. Вакарчук ответил на множество спорных вопросов, которые сейчас поднимаются в нашем обществе. В частности рассказал, как относится к разделению на "хороших" и "плохих" русских.

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Артист отметил, что на войне мир - черно-белый, поэтому полутонов в суждениях не может быть. Так же не может быть оправдания: "Мы вне политики". Артисты, спортсмены, общественные деятели - все они являются носителями общественного мнения, и в трудные времена молчать просто не имеют права.

Исходя из этого Вакарчук убежден в неправильности мнения о том, что не существует "хороших русских". На его взгляд те, кто выступил открыто на стороне Украины, заслуживают уважения.

"Нашедшие в себе силы в России выступить прямо против происходящего ужаса, они сами себя противопоставляют… Это совсем другая история. Если они искренне желают победы Украине, тогда врагами их считать не нужно… Я уважаю позицию тех, кто абсолютно открыто осудил агрессию Путина и России. Они есть, мы их знаем и, безусловно, их позиция заслуживает уважения", - считает Святослав Вакарчук.

И пока украинские звездные патриоты с оружием в руках или на творческом фронте защищают честь и свободу Украины, дети российских пропагандистов прячутся за спинами своих громких фамилий. К примеру, заядлый путинист Олег Газманов "отмазал" сына нелепым оправданием.

Сын мракобеса Владимира Соловьева - и вовсе живет в "загнивающей" Европе, и работает там андрогинной моделью. Его пропагандист не гонит в страну на болотах сажать репу или рыть окопы.

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