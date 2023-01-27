'Под звуки канонады': Вакарчук спел 'Червону руту' с бойцами в Бахмуте

Святослав Вакарчук приехал в практически полностью уничтоженный Бахмут, где дал небольшой акустический концерт перед украинскими бойцами.

Святослав Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в Бахмуте / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный рок-музыкант Святослав Вакарчук дал концерт перед бойцами в ВСУ в практически полностью уничтоженном в ходе боев между Россией и Украиной городе Бахмут, что на Донетчине. Видео выступления артист выложил на своей странице в Instagram.

"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте – особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе – настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности. Спасибо, ребята, из Национальной гвардии Украины, ДФТГ Хартия и всем силам обороны!", – подписал ролик Вакарчук.

Он вместе с бойцами исполнил легендарный шлягер Владимира Ивасюка "Червона рута", а также собственный духоподъемный хит "Все буде добре".

Сам Вакарчук отметил, что эту песню он поет в конце каждого своего выступления перед бойцами ВСУ − поскольку убежден, что все именно так и будет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзи" удалось собрать более 19 млн гривен в помощь Украине и украинцам за лето нынешнего года. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

В такую сумму, говорит менеджер музыкантов, входят деньги, собранные благодаря выступлениям, монетизация музыки и участие в партнерских проектах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кавер на вакарчуковскую "Обійми" исполнил российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и девять других израильских музыкантов. Причем на иврите.

"Вместо того, чтобы собирать толпы на стадионах, Святослав Вакарчук вынужден стоять и защищать свою землю. Мы группа израильских музыкантов, профессионалов и любителей, старожилов и новичков, и мы решили перевести песню на иврит и записать ее в знак поддержки народа Украины в это неспокойное время. Эти объятия из Израиля для тебя, Украина", - сказано в описании трека.

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