УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Под звуки канонады": Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в Бахмуте

27 января 2023, 19:38
Святослав Вакарчук приехал в практически полностью уничтоженный Бахмут, где дал небольшой акустический концерт перед украинскими бойцами.
Вакарчук, ВСУ
Святослав Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в Бахмуте / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный рок-музыкант Святослав Вакарчук дал концерт перед бойцами в ВСУ в практически полностью уничтоженном в ходе боев между Россией и Украиной городе Бахмут, что на Донетчине. Видео выступления артист выложил на своей странице в Instagram.

"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте – особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе – настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности. Спасибо, ребята, из Национальной гвардии Украины, ДФТГ Хартия и всем силам обороны!", – подписал ролик Вакарчук.

Он вместе с бойцами исполнил легендарный шлягер Владимира Ивасюка "Червона рута", а также собственный духоподъемный хит "Все буде добре".

Сам Вакарчук отметил, что эту песню он поет в конце каждого своего выступления перед бойцами ВСУ − поскольку убежден, что все именно так и будет.

'Под звуки канонады': Вакарчук спел 'Червону руту' с бойцами в Бахмуте

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзи" удалось собрать более 19 млн гривен в помощь Украине и украинцам за лето нынешнего года. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

В такую сумму, говорит менеджер музыкантов, входят деньги, собранные благодаря выступлениям, монетизация музыки и участие в партнерских проектах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кавер на вакарчуковскую "Обійми" исполнил российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и девять других израильских музыкантов. Причем на иврите.

"Вместо того, чтобы собирать толпы на стадионах, Святослав Вакарчук вынужден стоять и защищать свою землю. Мы группа израильских музыкантов, профессионалов и любителей, старожилов и новичков, и мы решили перевести песню на иврит и записать ее в знак поддержки народа Украины в это неспокойное время. Эти объятия из Израиля для тебя, Украина", - сказано в описании трека.

Другие новости:

Святослав Вакарчук Океан Эльзы Бахмут
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:47

Что делать, если бисквит не поднимается: исправляем ошибки и творим чудеса кулинарии

19:38

"Под звуки канонады": Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в БахмутеВидео

19:33

Подарят не только любовь и заботу: названы 4 имени самых лучших мамВидео

19:26

Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУВидео

19:20

Как Россия пытается дискредитировать Швециюмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:16

"Идет постепенное истощение": Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на ДонбассеВидео

18:54

В Украину врывается циклон Jan: синоптики рассказали, чего ожидатьВидео

18:53

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

18:30

"Рано или поздно на Москву полетят Томагавки": аналитик объяснил бешеную панику в КремлеВидео

Реклама
18:18

Гороскоп на завтра 28 января: Близнецы станут жертвой, а Рыбы – избранником удачиВидео

18:16

Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - ШмыгальВидео

18:00

"РФ сожжет дотла вооружение в Украине": сестра Ким Чен Ына сделала скандальное заявление на весь мирВидео

17:49

"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки AbramsВидео

17:47

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к КиевуВидео

17:27

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

17:19

Король Чарльз III принял скандальное решение по своему братуВидео

17:09

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

17:01

"Не следовало начинать": россияне в панике набросились на Путина из-за войны в Украине - CNNВидео

16:56

Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

16:51

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
16:30

Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарийВидео

16:29

Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условиеВидео

16:27

Русские объявили Ефросинину террористкой

16:25

В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны реклама

15:59

"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи УкраинеВидео

15:50

Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявлениеВидео

15:49

"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитикВидео

15:46

Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимойВидео

15:44

Капризы этих дам моментально исполняются: имена женщин, которые любят загонять мужчин под каблук

15:30

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

15:21

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:18

С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

15:10

Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанныхВидео

15:03

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

14:47

Перевозят первых лиц России: в Москве упал вертолет в аэропорту ВнуковоВидео

14:42

"Это она Леопардов просит для Украины?": россияне набросились на жену Петросяна

14:41

Угроза в начале февраля: эксперт "вычислил" вероятные даты нового удара РФВидео

14:32

Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдоВидео

14:07

"Газонокосилки прямо над головой": Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронов

14:04

На освобождение Крыма может уйти от 7 до 25 лет – политический экспертВидео

Реклама
13:59

В РФ закатили истерику из-за поставок западных танков Украине: в ОП резко ответилиВидео

13:24

Юрист пояснил, что грозит выехавшим за границу незаконно мужчинам

13:00

"Вскоре в небе Украины": Данилов заинтриговал намеком на возможное получение истребителей F-16Видео

12:53

ВСУ с F-16 "решат вопрос" с Крымским мостом и базами РФ - экспертВидео

12:34

Дорофеева выпустила трогательный трек о любви на расстоянии из-за войны

12:04

РФ до 24 февраля устроит один из самых массовых ракетных ударов и пойдет в наступление – аналитикВидео

12:03

Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рисВидео

11:53

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миромВидео

11:53

Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в ТаиландВидео

11:30

Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забываютВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять