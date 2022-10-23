"Вы уже проиграли": Вакарчук вместе с бойцами ВСУ мощно обратился к врагам с передовой:

Святослав Вакарчук и бойцы ВСУ / https://ua.depositphotos.com

Легенда украинской рок-музыки и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился с бойцами 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Снимки со встречи с военными музыкант разместил на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Тем нелюдям, что подло бьют своими ракетами по гражданским людям и украинским городам, мы с ребятами из 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода, можем сказать только одно – вы уже проиграли. Вы ничего не можете противопоставить нашим воинам на поле боя и являетесь банальными, крупнейшими в мире на сегодня террористами. Победа за нами", – написал Вакарчук.

По своему обыкновению, Вакарчук не только пообщался и сфотографировался с бойцами ВСУ, но и спел для них несколько песен ‒ в полевых условиях, подыгрывая себе на акустической гитаре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзи" удалось собрать более 19 млн гривен в помощь Украине и украинцам за лето нынешнего года. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

В такую сумму, говорит менеджер музыкантов, входят деньги, собранные благодаря выступлениям, монетизация музыки и участие в партнерских проектах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кавер на вакарчуковскую "Обійми" исполнил российский рок-музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич и девять других израильских музыкантов. Причем на иврите.

"Вместо того, чтобы собирать толпы на стадионах, Святослав Вакарчук вынужден стоять и защищать свою землю. Мы группа израильских музыкантов, профессионалов и любителей, старожилов и новичков, и мы решили перевести песню на иврит и записать ее в знак поддержки народа Украины в это неспокойное время. Эти объятия из Израиля для тебя, Украина", - сказано в описании трека.

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