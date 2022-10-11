УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФ

11 октября 2022, 14:38

Певец заявил, что киевский мост выстоял также, как выстоит вся Украина.

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФ
Святослав Вакарчук/Скриншот YouTube

10 октября музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вживую спел на киевском пешеходно-велосипедном мосту, который мужественно смог выстоять под ракетными ударами россиян.

Одной из песен, которую он исполнил, стал "Город Марии", посвященный Мариуполю.

"Знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали". Мост стоит! Сегодня российские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев!", - подчеркнул артист.

"Этот мост выстоял после рашисткой атаки, так же выстоит и Украина", - говорит Вакарчук.

Напомним, ранее легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзи" удалось собрать более 19 млн гривен в помощь Украине за лето нынешнего года. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

В такую сумму, говорит менеджер музыкантов, входят деньги, собранные благодаря выступлениям, монетизация музыки и участие в партнерских проектах.

Музыканты сообщили, что они решили распределить сумму сразу по трем направлениям — на ВСУ, медикам и больницам, находящимся вблизи линии фронта, а также на восстановление культурного наследия Украины, которое разрушают российские оккупанты.

Вас также может заинтересовать:

Святослав Вакарчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:59

"Кровавый шабаш планировался еще 7 октября": эксперт раскрыл хитрый план Кремля

14:39

"Ракет у России еще много": эксперт назвал самые защищенные и уязвимые города УкраиныВидео

14:38

Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФВидео

14:36

Принцесса Диана ненавидела бы Меган Маркл: дворецкий леди Ди сделал признание

14:33

Переломный момент будет зимой: в лукашенковском КГБ выдали новую фантазиюВидео

Реклама
14:14

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

14:12

Массированные обстрелы Украины будут продолжаться, однако их интенсивность уменьшится - экспертВидео

14:00

Как постирать одежду в машинке без воды: 10 шагов, как пользоваться "стиралкой" без водопровода

13:29

Без политического решения – никак: Жданов объяснил, когда Украина ударит по территории РФВидео

13:26

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

13:20

Украина отомстит за массированный обстрел: целями станут Курск, Белгород и Ростов - ФейгинВидео

13:04

Зеленский созвал срочную Ставку главнокомандующего: что обсуждалиВидео

13:00

Гороскоп на завтра 12 октября 2022: Львам - предательство, Скорпионам - ошибка, Рыбам - прибыльВидео

12:56

Ракетный удар по Львову: 30% города без электроэнергии, есть перебои с мобильной связью

12:31

Оккупанты атаковали дронами-камикадзе ТЭС в Винницкой областиВидео

12:27

Хотел заработать: ВСУ ликвидировали оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 годаВидео

12:26

Устроят неделю ада: какие города будут громить в ближайшие дни - гороскоп для УкраиныВидео

12:05

"Делает все непригодным": Дантес подколол поющую в подземках во время тревог Наталью МогилевскуюВидео

11:58

"Я опустошена разрушениями, мое сердце с украинцами": Мила Йовович пылко поддержала украинцев

11:53

В РФ заканчиваются боеприпасы, ее силы истощены – руководитель спецслужбы БританииВидео

Реклама
11:24

Гороскоп Таро на неделю 10-16 октября: Тельцам - ревность, Ракам - лень, Весам - прибыльВидео

11:08

Генерал, который давил танками людей во время путча 1991 года, теперь командует войной в УкраинеФото

10:58

"Путин готов устроить резню": в войне РФ против Украины может начаться новая ужасная фаза - CNNВидео

10:51

Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

10:39

Ехал на работу: от ракетного удара врагов в Киеве погиб полковник полиции

10:39

Весь Киев будет без света: появился график веерных отключенийВидео

10:19

Украинские беженцы смогут получать пенсию в Польше: кто имеет право претендовать

09:57

Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел - СМИВидео

09:29

ВСУ освободили более 200 кв. км на западе Луганской области - ISW

08:52

Криворукие террористы опять заставили мир о себе говоритьмнение

08:42

Крах, гражданская война и выживание режима Путина: озвучены три сценария будущего РФ

08:08

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечтыВидео

07:59

Российская ракета убила в центре Киева врача ОХМАТДИТА: 5-летний мальчик остался сиротой

07:23

Гороскоп на сегодня 11 октября 2022: Львам - знакомство, Весам - сюрприз, Водолеям - рывок в карьереВидео

07:12

Арестович оценил риски вторжения Беларуси в УкраинуВидео

06:47

Враг публично расписался в неспособности воевать против ВСУмнение

06:40

Минус 174 оккупанта, самолет Су-25 и много другой техники: озвучены потери РФ за сутки на Юге

06:10

"Это точно не конец": астролог предупредила о массовых разрушения на этой неделеВидео

06:00

С Днем девочек - прикольные поздравления и милые открытки к празднику

05:15

Резкое похолодание раздавит бабье лето: украинцы узнали сроки "ледяного" прогнозаВидео

Реклама
04:30

"Личный удар по Путину": Жданов объяснил символическое значение удара по Крымскому мосту

03:43

Невероятный гарнир и божественный десерт: зачем люди жарят бананы

03:20

Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минутВидео

03:09

Клубничка от клубнички: Хайди Клум устроила парную фотосессию в откровенном белье с юной дочерью

02:37

Звезда сериала Игра престолов тайно вышла замуж

02:10

Мороз будет "щипать": синоптик рассказала, когда в Украине резко похолодаетВидео

01:40

"У нас там все заминировано": эксперт рассказал, существует ли реальная угроза со стороны БеларусиВидео

00:58

Может, что-то знает: Собчак с матерью покидает Россию

00:51

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

00:26

Слепая российская певица-путинистка Гурцкая снялась без очков

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять