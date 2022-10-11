Вакарчук спел на мосту Кличко, который выстоял, несмотря на обстрел РФ

Святослав Вакарчук/Скриншот YouTube

10 октября музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вживую спел на киевском пешеходно-велосипедном мосту, который мужественно смог выстоять под ракетными ударами россиян.

Одной из песен, которую он исполнил, стал "Город Марии", посвященный Мариуполю.

"Знаете, почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали". Мост стоит! Сегодня российские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев!", - подчеркнул артист.

"Этот мост выстоял после рашисткой атаки, так же выстоит и Украина", - говорит Вакарчук.

Напомним, ранее легендарной украинской рок-группе "Океан Эльзи" удалось собрать более 19 млн гривен в помощь Украине за лето нынешнего года. Об этом сообщается на странице коллектива в Instagram.

В такую сумму, говорит менеджер музыкантов, входят деньги, собранные благодаря выступлениям, монетизация музыки и участие в партнерских проектах.

Музыканты сообщили, что они решили распределить сумму сразу по трем направлениям — на ВСУ, медикам и больницам, находящимся вблизи линии фронта, а также на восстановление культурного наследия Украины, которое разрушают российские оккупанты.

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