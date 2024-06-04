Возраст ни при чем: молодой бойфренд Шер раскрыл правду про их роман

Александр Эдвардс признался, что на самом деле происходит между ним и поп-легендой.

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Шер личная жизнь - Александр Эдвардс высказался про роман с Шер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

78-летняя певица Шер уже полтора года состоит в романтических отношениях с музыкальным продюсером и моделью Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет. Несмотря на то, что пара вместе выходит в свет и выглядит абсолютно счастливой, а некоторые даже рассказывают, что поп-легенда не прочь еще раз сходить под венец, остаются скептики, которые не верят в их чувства.

Слухи о помолвке недавно развеял в интервью для TMZ сам Эдвардс. Огромное кольцо, которое он преподнес своей звездной подруге в 2022 году оказалось лишь рождественским подарком.

Тем не менее мужчина отмечает, что у него с Шер все по-настоящему. И нет, разница в возрасте ничуть не мешает влюбленным оставаться счастливыми вместе.

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Более того - Эдвардс называет себя и певицу настоящей семьей. "Любовь все еще витает в воздухе. Мы счастливы. Мы счастливая семья", - уверенно заявляет бойфренд Шер.

Кто такая Шер? Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

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Ранее стало известно, что 15-летяя дочь Джоли и Питта демонстративно отказалась от фамилии отца. Вивьен Маршелин пошла по стопам родителей, и взяла в качестве творческого псевдонима фамилию Анджелины.

Также 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку - об этом сообщил инсайдер из близкого окружения певицы. Новый роман Мадж закрутила всего через пару дней после расставания с предыдущим бойфрендом.

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