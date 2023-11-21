'Вокруг все горело': Виталий Козловский поделился шокирующей историей с фронта

Под впечатлениями от пережитого певец написал песню, которую посвятил собратьям.

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Певец рассказал, как едва не попрощался с жизнью / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / vkozlovsky_music, скриншот клипа vkozlovsky_music

Украинский музыкант Виталий Козловский поделился рассказом о событиях на фронте, вдохновивших его на создание песни "Вокруг". Певец рассказал, что их позицию оккупанты обстреливали в течение трех часов. Об этом певец сообщил в своем Instagram.

Артист описал обстрел, продолжавшийся почти три часа, во время которого они находились в блиндаже. В это время вокруг них были взрывы, все горело, а земля тряслась под ногами. В этот момент он вместе с собратьями думал, что на этот раз они могут не выжить.

"В ту ночь нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал сообщение своим...", - поделился певец. видео дня

Утром, после обстрела, они вышли из блиндажа и увидели выжженный лес и разрушенную местность. Эта страшная ночь оставила следы в их памяти. Певец подчеркнул, что даже под впечатлением от тех событий, они нашли в себе силы шутить, но пережитое изменило их сознание навсегда.

"Пережили. Наступило утро. Вышли, а густой лес вокруг выжжен и разбит вдребезги. Мыши, которые до этого бегали по нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда - в семи метрах от нашего блиндажа. Но самое главное - все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходит в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", - добавил Козловский.

Вернувшись в Киев, Виталий Козловский рассказал о своем опыте другу композитору, который предложил ему написать песню об этом. Так родилась композиция "Вокруг", посвященная собратьям, которые вместе с ним пережили ту ночь.

"Я посвящаю ее собратьям, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко", - сказал артист.

Певец также выпустил клип, в котором показал кадры с места обстрела, пытаясь передать эмоции и реальность того, через что они прошли.

Военная служба Виталия Козловского

Напомним, Виталий Козловский с лета находится в рядах ВСУ. Сначала он поступил в бригаду быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии Украины и учился как артиллерист. Позже его перевели в другую воинскую часть.

Козловский не детализирует свои боевые задачи или направление своей службы, однако уже успел побывать в поле зрения российских пропагандистов. Разные пропагандистские каналы, выпустили фейки, утверждая о гибели певца на фронте.

Также Алина Шаманская, близкая подруга украинского Виталия, подчеркнула, что певец рискует своей жизнью на передовой, выполняя свои обязанности, и поделилась историей, когда он едва не погиб. Она отметила, что Козловский не только служит, но и выделяется как один из лучших военных в своем батальоне.

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