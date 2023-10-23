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Виталий Козловский публично предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение

Анна Подгорная
23 октября 2023, 17:39
Певец призвал к личной встречи с целью завершить многолетнюю вражду.
Виталий Козловский, Игорь Кондратюк
Виталий Козловский обратился к Игорю Кондратюку с планом заключения мира / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, facebook.com/kondratjukigor

Конфликт между украинским певцом Виталием Козловским и его бывшим музыкальным продюсером Игорем Кондратюком вспыхнул с новой силой после того, как стало известно, что шоумен продолжает взымать с артиста большую часть его зарплаты во время его прохождения военной службы.

Кондратюк обвинил Козловского в попытках увильнуть от выплаты долга за нарушения певцом авторских прав. При этом Виталий отметил, что все его попытки сгладить углы и пообщаться об этом лично были не единожды решительно отброшены продюсером.

Не желая дальше ссориться, Виталий Козловский в своем блоге в Instagram записал публичное обращение к Игорю Кондратюку с предложением заключить перемирие при личной встрече. При этом артист отметил, что мирный договор не подразумевает его отказ от выплаты долга.

"Давайте как взрослые сознательные люди вернемся в точку, с которой конфликт был начат и завершим его по-человечески, заключив мировое соглашение. В рамках договоренностей, которые представители уже когда-то начинали. Чтобы избежать манипуляции терминами, объясню. Мировая – это не о "забыть долги". В моем предложении мировая состоит из следующих шагов: 1. Встреча и договоренность. 2. Уплата согласно решениям суда несколькими (3-4) платежами в течение 2 лет с учетом сегодняшних обстоятельств в стране. 3. Решение вопроса о дальнейшем приобретении прав на отдельные песни из старого репертуара. 4. Мы жмем друг другу руки, считаем этот конфликт исчерпанным и не возвращаемся к нему никогда больше. Мое предложение – ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ, говорить, подписывать мировую и прекращать эту вражду", - говорит в ролике Виталий Козловский. Певец также выразил надежду, что ему и продюсеру удастся стать примером "достойного и человечного завершения сотрудничества", а не "воплощением позорной [размолвки - неценз.]".

Смотрите видео обращения Виталия Козловского к Игорю Кондратюку:

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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