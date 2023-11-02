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"Он меня никогда не услышит": Козловский злобно раскритиковал Кондратюка

Руслана Заклинская
2 ноября 2023, 19:00
Певец рассказал, почему Кондратюк не хочет с ним общаться лично.
'Он меня никогда не услышит': Козловский злобно раскритиковал Кондратюка
Козловский рассказал, почему экспродюсер не идет на мировую / Коллаж: Главред, Фото: соцсети kondratiuk_official, vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский резко прокомментировал отказ бывшего наставника, Игоря Кондратюка, от предложения о мировой. Козловский в своем Instagram, сказал, что больше не видит смысла в общении с экспродюсером.

Певец отметил, что дальнейшая коммуникация не имеет никакого смысла, сравнивая ее с ведением переговоров с российским президентом Путиным. Козловский считает, что Кондратюк пытается его уничтожить и избегает прямого контакта, поскольку это потребует признания ошибок со стороны продюсера, которые, по словам певца, имели место на протяжении их сотрудничества.

"Дальнейшая коммуникация не имеет ни смысла, ни перспектив. Это то же самое, что вести переговоры с Путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильными", - сказал певец.

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Певец считает, что причиной отказа Кондратюка от общения является страх признать свою непорядочность в сотрудничестве с ним на протяжении многих лет. Козловский подчеркивает, что сам признает свои обязательства и готов платить долг за использование своих песен.

"Если бы его сыновья служили сегодня, возможно, диалог был бы. А так - он меня никогда не услышит", - подытожил исполнитель.

Исполнитель убежден, что бывший продюсер надеется разрешить споры исключительно через судебные решения, не желая признать свою собственную неправоту.

"Я догадываюсь о причине, по которой он категорически не хочет со мной говорить лично. Это страх. Сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить", - подчеркнул Козловский.

Козловский добавил, что не собирался делать это дело публичным, но он считает, что это единственная возможность защитить свою честность. По мнению исполнителя, публичное обсуждение конфликта является его единственной защитой от искажения фактов и безосновательных обвинений, которые, по его словам, сыпятся в его адрес в течение последних 11 лет.

Что известно о конфликте Козловского с Кондратюком

Напомним, украинский певец Виталий Козловский рассказал о решении прекратить сотрудничество со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Он утверждает, что решил разорвать связи из-за того, что Кондратюк, по его словам, наживался на нем.

Спор между известным певцом и его бывшим продюсером продолжается уже более 10 лет. Кондратюк признал, что за это время было множество судебных разбирательств, и в каждом из них Козловский проигрывал. В результате он остался должником перед экспродюсером и должен ему 2 миллиона долларов.

Также недавно продюсер Кондратюк обвинил Виталия Козловского, утверждая, что певец избегал выплаты долга за нарушение авторских прав. В свою очередь, Виталий отметил, что все его попытки урегулировать ситуацию и обсудить это лично были решительно отвергнуты продюсером, но он предлагает мировое соглашение. После предложенной Виталием идеи заключить перемирие лично, Кондратюк ответил решительным отказом. Продюсер оставил в Facebook под постом певца гневный комментарий, назвав его "обращением к давно глухой"звезде".

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шоу-бизнес Виталий Козловский Игорь Кондратюк Козловский
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