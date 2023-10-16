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Козловский извинился в ответ на оскорбления Кондратюка в свой адрес

Анна Подгорная
16 октября 2023, 14:49 обновлено 16 октября, 14:55
Виталий Козловский рассказал про то, какой выбор стоял у него и продюсера в вопросе про долг певца.
Игорь Кондратюк, Виталий Козловский
Виталий Козловский ответил на оскорбления Игоря Кондратюка / коллаж: Главред, фото: Главред, instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский, украинский певец, который сейчас проходит военную службу, отдает большую часть своей солдатской зарплаты в качестве погашения долга музыкальному продюсеру Игорю Кондратюку.

Артист отметил, что нарушил авторские права, которые принадлежат шоумену, и не отказывается от выплаты в размере 2 миллионов гривен, однако он просил у Кондратюка про отсрочку на время военной службы. На это Козловский получил отказ с пометкой, что служба никак не мешает взысканию его долгов.

Позже Кондратюк и вовсе кинулся на своего бывшего подопечного с оскорблениями. Певец решил отреагировать на выпады продюсера. В своем блоге в Instagram он сперва извинился за то, что его проблемы с Кондратюком раз за разом всплывают в публичном пространстве.

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"Прошу прощения перед всеми, кто в это страшное время, когда столько беды вокруг, вынужден читать эти подробности [ссоры - неценз.]. Но моя страница – это возможность говорить правду, разъяснить ситуацию и оградить себя от перекручивания и поливания грязью, в которых я живу уже 11 лет", - пишет Виталий.

мнение Козловского
Виталий Козловский ответил на оскорбления Игоря Кондратюка / instagram.com/vkozlovsky_music

Также он привел слова независимого юриста относительно проблемы взыскания долгов во время прохождения военной службы. Специалист отметил, что отсрочка возможна лишь в случае, если в Украине примут соответствующий закон, или же обе стороны смогут договориться в устном порядке.

Ни первое, ни второе Козловскому на данный момент не представляются возможным. "С 2012 года Игорь Кондратюк избегает любых предложений встретиться, обсудить эту ситуацию и найти ее решение. Его выбор: судиться, взыскивать, оскорблять меня в публичном пространстве и игнорировать человеческую коммуникацию", - отметил певец.

мнение Козловского
Виталий Козловский ответил на оскорбления Игоря Кондратюка / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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