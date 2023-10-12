"Неуч и рецидивист": Кондратюк грубо оскорбил Козловского из-за военной зарплаты

Украинский певец Виталий Козловский подтвердил, что Игорь Кондратюк, который ранее был его продюсером, отбирает большую часть его зарплаты военного в качестве погашения долга.
Артист отметил, что 2 миллиона он обязан выплатить Кондратюку за нарушение авторских прав на песни, которые выходили у него во время сотрудничества с продюсером. Козловский рассказал, что Кондратюку было направлено прошение приостановить взыскания, пока Виталий проходит военную службу, но тот ответил отказом.
Более того: под постом Козловскому в Instagram, в котором певец раскрыл свое видение ситуации, Игорь Кондратюк оставил в его адрес грубый, оскорбительный комментарий. "Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - вспыхнул продюсер.
Позже он, вероятно, решил, что перегнул палку, и свой комментарий удалил. Однако один из подписчиков Виталия успел сделать скриншот, и поделился им в своем блоге с подписью: "Человек, который уверен в своей позиции, не станет удалять комментарий". Этот снимок Козловский, в знак согласия со словами подписчика, также опубликовал на своей странице.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.
Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.
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