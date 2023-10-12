"Неуч и рецидивист": Кондратюк грубо оскорбил Козловского из-за военной зарплаты

Игорь Кондратюк эмоционально отреагировал на рассказ певца о том, как его зарплата оказывается в кармане продюсера.

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Игорь Кондратюк ответил на обвинения Виталия Козловского в изъятии солдатской зарплаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Украинский певец Виталий Козловский подтвердил, что Игорь Кондратюк, который ранее был его продюсером, отбирает большую часть его зарплаты военного в качестве погашения долга.

Артист отметил, что 2 миллиона он обязан выплатить Кондратюку за нарушение авторских прав на песни, которые выходили у него во время сотрудничества с продюсером. Козловский рассказал, что Кондратюку было направлено прошение приостановить взыскания, пока Виталий проходит военную службу, но тот ответил отказом.

Более того: под постом Козловскому в Instagram, в котором певец раскрыл свое видение ситуации, Игорь Кондратюк оставил в его адрес грубый, оскорбительный комментарий. "Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - вспыхнул продюсер.

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Позже он, вероятно, решил, что перегнул палку, и свой комментарий удалил. Однако один из подписчиков Виталия успел сделать скриншот, и поделился им в своем блоге с подписью: "Человек, который уверен в своей позиции, не станет удалять комментарий". Этот снимок Козловский, в знак согласия со словами подписчика, также опубликовал на своей странице.

Игорь Кондратюк ответил на обвинения Виталия Козловского в изъятии солдатской зарплаты / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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