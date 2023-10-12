"Кондратюк забирает мою военную зарплату": Козловский прокомментировал конфликт

Виталий Козловский рассказал, что продюсер отказался делать поблажки даже на время его прохождения военной службы.

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Виталий Козловский раскрыл подробности истории с солдатской зарплатой, которую у него отбирает Игорь Кондратюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Скандал между украинским певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком вновь набирает обороты. Недавно Аранжировщик Вадим Лисица рассказал, что Кондратюк в уплату долга Козловского отбирает у него большую часть его зарплаты военного.

Артист подтвердил правдивость этих слов и решил объяснить на своей странице в Instagram, за что уже больше десяти лет платит продюсеру. Так Виталий признался, что на нем "висит" долг в 2 миллиона гривен, 1 миллион он уже отдал Кондратюку.

"Эти суды – не следствие нарушения какого-либо контракта. НЕ следствие того, что я был виноват деньги или в меня их вложили, а я не вернул. Я ушел, не будучи виноват ни копейки. Долги возникли уже после", - отмечает Козловский.

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Так выяснилось, что права на песни, созданные во время сотрудничества Кондратюка с певцом, полностью принадлежат продюсеру. Поэтому, когда Виталий исполнил на концерте эти песни без разрешения Кондратюка, тот подал на него в суд.

"Когда сотрудничали, я на тотальном доверии подписывал любые бумаги с напутствием: "Твое дело петь. Документы это просто формальность, подписывай, а по-человечески мы всегда договоримся". Вот я и был уверен, что найдем общий язык и достигнем с ним согласия. Во всяком случае, я не раз был инициатором предложения встретиться, обсудить и найти решение. От встреч Кондратюк категорически отказывался. Следствие – судебные иски против меня за нарушение авторских прав", - вспоминает певец.

Виталий Козловский раскрыл подробности истории с солдатской зарплатой, которую у него отбирает Игорь Кондратюк / instagram.com/vkozlovsky_music

Далее Козловский рассказал, как на самом деле обстоят дела с его солдатской зарплатой: "Сегодня военная часть отчисляет от моего денежного довольствия (зарплаты) процент на погашение исполнительных производств. И в пользу Кондратюка, и штраф в госбюджет. Производств несколько, поэтому после всех отчислений от зарплаты остается где-то половина, которую я должен получать. Но и этот остаток, попав на мою карточку, сразу блокируется и списывается исполнительной службой почти полностью". При этом он отметил, что к Игорю Кондратюку обращались с просьбой приостановить отчисления на время прохождения певцом военной службы.

"Ответ был таков, что пребывание на службе не мешает продолжать взыскание", - отмечает Козловский.

Впрочем, певец свои трудности старается нести с достоинством. Он подчеркнул, что рассказал про ситуацию с Кондратюком не в поисках жалости, и будет платить по совести: "Я не собираюсь жаловаться, спекулировать статусом военного и говорить пафосные вещи о том, что мне должны забыть эти деньги. Соболезнования мне не нужны, потому что история не об этом. Если суд постановил, что я их должен оплатить – я буду платить".

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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