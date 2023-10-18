УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

Анна Подгорная
18 октября 2023, 21:30 обновлено 18 октября, 21:37
Те, кто упрекал певца в том, что он сбежал из армии, поторопились.
Виталий Козловский
Пиар-директор Виталия Козловского рассказала, куда певец ушел из Нацгвардии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский с лета проходит военную службу. Он прошел учения, принял присягу и был распределен в бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Там же артист получил военную специальность артиллериста.

Козловский не единожды намекал, что служит близко к линии фронта. Неделю назад он рассказал, что его перевели в часть в Киеве, а вчера шокировал заявлением - он больше не служащий Нацгвардии.

Эта новость была воспринята неоднозначно: кто-то решил, что Виталий променял реальный фронт на культурный, кто-то нашел в этом подтверждения слухов о том, что военная служба певца - пиар-ход. Пиар-директор Козловского Юлия Бакуменко прокомментировала заявление артиста. Ее слова цитирует OBOZ.UA.

видео дня

"Виталий продолжает служить и остается действующим военным. Но уже не в структуре Нацгвардии. Виталий будет оставаться военным до окончания войны", - отмечает она.

Также Бакуменко сообщила, на каком основании Виталия Козловского перевели в тыл - многие военные ждут таких назначений месяцами. "Конечно, так не бывает: захотел – перевелся. Основание перевода – соответствующее распоряжение командования", - говорит пиар-директор артиста.

Меж тем ТаблоID, с отсылкой на собственные источники, заявляет, что перевод Виталия Козловского состоялся еще в начале сентября, и теперь тот - служащий Вооруженных сил Украины.

Ранее Виталий Козловский уже временно возвращался в Киев с фронта. Тогда его отпустили со службы для выступления на благотворительном концерте. Артист признался, что контраст для него теперь очень заметен.

Также Козловский признался, что хоть и привык к жизни военного в полевых условиях, есть кое-что, за чем он очень скучает - эта утрата оказалась для него слишком значительной.

Другие новости про Виталия Козловского:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:14 Украина
Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

21:09 Украина
Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

20:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:47

Штормить будет минимум 2 дня: Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря

21:36

Путин появился перед Си с чемоданчиками: СМИ раскрыли их содержание

21:30

Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

21:14

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:09

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - МусиенкоРоссия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко
20:47

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

20:31

Тест на вашу смышленость: угадайте, кто утонет на картинке

20:11

Пользователи Сети были поражены наповал: как на самом деле изготавливаются обои

19:49

Потап тайно покинул Украину вместе с Настей Каменских - комментарий артиста

Реклама
19:38

"Ответит Путину": РФ ждет реакция Израиля, если она причастна к войне – экспертВидео

19:34

Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минутВидео

19:17

Будет +1 и дождь: в каких областях Украины будет бушевать непогода

19:10

Чем драмтеатр в Мариуполе отличается от больницы в секторе Газа?мнение

19:02

"Божий промысел": кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ

18:59

Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

18:42

10 упражнений за 8 минут: лучшие упражнения для похудения рук и плечВидео

18:29

Можно сэкономить больше: сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе

18:29

Оккупанты просто попадут в "ловушку": раскрыт план боев ВСУ под АвдеевкойВидео

18:27

"Аж со стула скинуло": в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма

18:17

Операция Израиля под прикрытием США: Жданов назвал сценарий ликвидации ХАМАС

Реклама
17:45

Наступление по нескольким направлениям: эксперт рассказал о новой тактике россиян

17:38

"Страшилка для НАТО": в Воздушных силах сказали, зачем Путину "патрулировать" Черное море

17:33

Женщина погибла в детской, отец рыдает от горя: все подробности удара по ОбуховкеФотоВидео

17:21

"Все это выльется в мировую войну": Жданов рассказал, каким будет исход войны в Израиле

17:13

Будут бить войска РФ ракетами ATACMS: в ВСУ рассказали, чего ждать на поле боя

16:55

Как удары ATACMS по аэродрому в Бердянске помогут в наступлении: в ВСУ сделали прогноз

16:53

Плоды слаще чем на рынке: как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях

16:49

"Это будет нас сдерживать": эксперт назвал причину возможного уменьшения помощи УкраинеВидео

16:22

Свекла будет готова за 10 минут: женщина показала, как варить овощи без кастрюлиВидео

16:19

Путин "собрался патрулировать" Черное море: в ВМСУ ответили на его заявление

16:19

Кроссбаттлы на Голосі країни-13: в воскресенье станет известен полный список суперфиналистов

16:13

Сотни "двухсотых" и куча разбитой техники: под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ

16:10

Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море: эксперт раскрыл блеф Путина

16:05

1,5-летняя Аделина чудом выжила, а ее мама погибла: детали удара по Днепропетровщине

15:34

Экс-супруг Ани Лорак разошелся с новой женой после 4 месяцев брака - СМИ

15:23

Что ждет уклонистов за границей и студентов старше 30-ти: у Зеленского дали ответ

15:13

Улетучится удача и достаток: что нельзя делать с подушками 20 октября - приметы

15:04

Как безопасно и быстро разморозить стекло в автомобиле: полезные советы

14:43

Хотят взять в окружение: армия РФ нацелилась на большой город на Харьковщине

14:31

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую внедорожник Mazda

Реклама
14:25

В нескольких областях Украины ударит +30 градусов: синоптик назвала дату

14:22

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановЭксклюзив

14:15

Гости будут в восторге: как вырастить банановую пальму дома

13:59

"Дальше - сама": Кристина Соловий "рассталась" со Святославом Вакарчуком

13:53

В России испугались ракет ATACMS: Путин разразился тирадой сочинений и абсурдаВидео

13:46

"Это зона смерти": россияне готовятся "сдать" ключевой город - офицер ВСУ

13:40

"Маму доставали спасатели": дочь пострадавшей – о ракетном ударе по ЗапорожьюФотоВидео

12:56

В Украине приняли на вооружение танки Leopard: предназначены для прорыва позиций РФ

12:51

Это гениально просто: мужчина показал, как почистить гранат за минутуВидео

12:51

Как вас воспринимают окружающие: простая иллюзия раскроет ваш портрет личности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять