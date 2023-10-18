Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

Те, кто упрекал певца в том, что он сбежал из армии, поторопились.

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Пиар-директор Виталия Козловского рассказала, куда певец ушел из Нацгвардии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский с лета проходит военную службу. Он прошел учения, принял присягу и был распределен в бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Там же артист получил военную специальность артиллериста.

Козловский не единожды намекал, что служит близко к линии фронта. Неделю назад он рассказал, что его перевели в часть в Киеве, а вчера шокировал заявлением - он больше не служащий Нацгвардии.

Эта новость была воспринята неоднозначно: кто-то решил, что Виталий променял реальный фронт на культурный, кто-то нашел в этом подтверждения слухов о том, что военная служба певца - пиар-ход. Пиар-директор Козловского Юлия Бакуменко прокомментировала заявление артиста. Ее слова цитирует OBOZ.UA.

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"Виталий продолжает служить и остается действующим военным. Но уже не в структуре Нацгвардии. Виталий будет оставаться военным до окончания войны", - отмечает она.

Также Бакуменко сообщила, на каком основании Виталия Козловского перевели в тыл - многие военные ждут таких назначений месяцами. "Конечно, так не бывает: захотел – перевелся. Основание перевода – соответствующее распоряжение командования", - говорит пиар-директор артиста.

Меж тем ТаблоID, с отсылкой на собственные источники, заявляет, что перевод Виталия Козловского состоялся еще в начале сентября, и теперь тот - служащий Вооруженных сил Украины.

Ранее Виталий Козловский уже временно возвращался в Киев с фронта. Тогда его отпустили со службы для выступления на благотворительном концерте. Артист признался, что контраст для него теперь очень заметен.

Также Козловский признался, что хоть и привык к жизни военного в полевых условиях, есть кое-что, за чем он очень скучает - эта утрата оказалась для него слишком значительной.

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