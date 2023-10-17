Больше не нацгвардеец: Козловский сдал военную форму и объявил новый этап жизни

В июне украинский певец Виталий Козловский получил повестку и сообщил, что готовится к прохождению военной службы. Уже в июле он принял присягу и назначение - стал служащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".
Два месяца спустя артист рассказал, что получил военную специальность, и показал обряд посвящения в артиллеристы. Параллельно с этим Козловский в силу своих возможностей продолжал сборы средств на нужды украинских защитников.
Недавно вокруг Виталия разгорелся скандал - общественность очень возмутил тот факт, что он вынужден отдавать большую часть своей военной зарплаты в уплату долга продюсеру Игорю Кондратюку. Тогда артист, дабы избежать спекуляции на этой теме, рассказал подробности конфликта с шоуменом.
Среди прочего он отметил, что находится в Киеве, так как его по приказу командования перевели в другую часть. Сегодня на своей странице в Instagram певец опубликовал фотографию сложенной военной формы и сообщение, что он выбыл из Нацгвардии.
"Больше не в Нацгвардии. Очередной этап начат. Подробности со временем", - пишет Виталий Козловский.
Ранее Виталий Козловский уже временно возвращался в Киев с фронта. Тогда его отпустили со службы для выступления на благотворительном концерте. Артист признался, что контраст для него теперь очень заметен.
Также Козловский признался, что хоть и привык к жизни военного в полевых условиях, есть кое-что, за чем он очень скучает - эта утрата оказалась для него слишком значительной.
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