Российский певец Никита Пресняков, который уехал из страны-оккупанта жить в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, весело отпраздновал свой 33-й день рождения.
На своей странице в соцсетях Никита показал видео, как он веселился на своем празднике в окружении друзей, которых было достаточно много. Затем на кадрах появилась его жена Алена Преснякова с тортом и свечками, артист был очень тронут таким сюрпризом.
Отметим, что пропагандистские росСМИ постоянно пишут, что Никита в США страдает и остался без друзей, но, как видим, это совсем не так.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, на днях путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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