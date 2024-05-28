Внук Аллы Пугачевой устроил масштабную вечеринку в США по поводу своего дня рождения.

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Никита Пресняков отпраздновал 33-летие/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из страны-оккупанта жить в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, весело отпраздновал свой 33-й день рождения.

На своей странице в соцсетях Никита показал видео, как он веселился на своем празднике в окружении друзей, которых было достаточно много. Затем на кадрах появилась его жена Алена Преснякова с тортом и свечками, артист был очень тронут таким сюрпризом.

видео дня

Отметим, что пропагандистские росСМИ постоянно пишут, что Никита в США страдает и остался без друзей, но, как видим, это совсем не так.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, на днях путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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