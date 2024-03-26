"Вмазала сестре-предательнице": сестра Королевой вышла с флагом Украины

Известная в 90-е годы в Украине певица Руся (Ирина Осауленко), старшая сестра предательницы Наташи Королевой, которая живет в РФ и поддерживает ее террористическое вторжение в Украину, выступила на одном из мероприятий в США и поддержала Украину.
Видео появилось в TikTok, правда, автор ролика не уточнил, в каком американском городе и когда именно проходило мероприятие.
"Хочу сказать, что после 24 февраля у нас все изменилось. Хоть я уже 30 лет живу в Америке, но мы на телефонах – мы смотрим новости дома. Потому что у меня дома моя тетя, ее братья и их сыновья. И у нас сердце обливается кровью. Слава Украине! Мы победим, слава ВСУ!" – заявила Руся, держа в руках украинский флаг.
@pacharom88 Руся #музика90х#пишикоментар#слідкуй/підпишись♬ оригінальний аудіозапис – pacharom - pacharom
"Такие разные сестры. Королева – предательница, а Руся – патриотка";
"От одной матери такие разные две сестры";
"Вмазала сестре-предательнице";
"Руся, а как Королева и Тарзанчик?", - написали пользователи соцсети в комментариях.
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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Напомним, Наташа Королева недоумевает, почему в 2016 году ей запретили въезд в Украину на 5 лет, и почему сейчас к ней в нашей стране такое отношение. По этому поводу артистка даже высказывает сожаления, в которые, впрочем, верится с трудом.
А также даже жители страны на болотах в шоке от выходок Наташи Королевой. Ранее Королева оказалась на Мальдивах, где опубликовала провокационную фотографию. Она сняла украшенный кулич на фоне собственной груди, которую можно было хорошо разглядеть в глубоком декольте.
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