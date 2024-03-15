Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

По слухам, Мелиссе Валынкиной крепко достается от певицы за то, что та увела Архипа Глушко из-под маминого крылышка.

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Мелисса Валынкина высказалась про отношения с Наташей Королевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_

У певицы-путинистки Наташи Королевой один-единственный сын, которого она всячески оберегала. Однако сейчас Архипу Глушко уже 22 года, и он хочет строить свою жизнь самостоятельно.

Более того, звездный наследник связал свою судьбу с визажисткой Мелиссой Валынкиной, в прошлом - экзотической танцовщицей под псевдонимом Melissa Foxs. Такой выбор сына Королева, по слухам, категорически не одобряет.

Пара вместе уже четыре года, Архип водит Мелиссу на все семейные мероприятия, где, как замечают поклонники певицы, Королева не упускает возможность всячески подколоть будущую невестку. Однако Валынкина оказалась мудрее своей свекрови.

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В социальных сетях Мелиссу недавно спросили, правда ли, что Наташа ее оскорбляет. Девушка решила не выносить сор из избы, и дала возможность артистке сохранить свое лицо. Ответ избранницы Глушко был таким: "Нет, хватит читать желтую прессу".

Мелисса Валынкина высказалась про отношения с Наташей Королевой / instagram.com/melissa_foxs_

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

Также российский шоумен Рустам Солнцев рассказал, почему Наташа Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами". Он убежден, что дело не в неземной любви.

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